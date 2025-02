È sempre Cartabianca, il programma di informazione ed attualità condotto da Bianca Berlinguer torna in prima serata su Retequattro. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera, martedì 25 febbraio 2025.

È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer: i temi e le anticipazioni di martedì 25 febbraio 2025

Stasera, martedì 25 febbraio 2025 dalle ore 21.25 va in onda una nuova puntata di “E’ sempre Cartabianca“, il programma Videonews condotto da Bianca Berlinguer in prima serata su Retequattro. La giornalista e conduttrice è pronta a discutere dei temi più caldi con la presenza in studio e in collegamento di ospiti e personaggi del mondo della politica, dell’informazione e del giornalismo.

Al centro della puntata di stasera il conflitto Russia – Ucraina in corso da tre anni. Il Presidente Volodymyr Zelensky ha descritto il conflitto come “tre anni di resistenza ed eroismo” da parte dell’Ucraina all’avanzata della Russia. Il futuro del conflitto è ancora segnato da molte incognite, anche se in Europa si comincia a parlare del raggiungimento della pace. In America, invece, Donald Trump punta a concordare direttamente con Vladimir Putin gli accordi per il cessate il fuoco.

È sempre Cartabianca, gli ospiti di stasera: torna Mauro Corona

Nella puntata di stasera di martedì 25 febbraio 2025, a “E’ sempre Cartabianca”, Bianca Berlinguer si occupa anche di politica estera con l’alleanza conservatrice Cdu/Csu che ha trionfato alle elezioni in Germania, nelle quali si registra anche il record di AfD al 20.8%. Quali saranno le conseguenze, anche internazionali, della crescita dell’estrema destra sostenuta con forza da Elon Musk, il tecnomiliardario sempre più attivo in politica?

In studio a discutere dei temi al centro della puntata du stasera tanti volti noti del giornalismo e della politica. Tra questi: Concita De Gregorio, Francesca Barra e tanti altri. In apertura di puntata il confronto a distanza tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona sui temi più caldi della settimana.

L’appuntamento con E’ sempre cartabianca è il martedì in prima serata su Rete 4.