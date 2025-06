Torna È sempre Cartabianca, il programma di informazione ed attualità condotto da Bianca Berlinguer in prima serata su Rete 4. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera, martedì 3 giugno 2025.

È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer: i temi e le anticipazioni di martedì 3 giugno 2025

Stasera, martedì 3 giugno 2025 dalle ore 21.25 va in onda una nuova puntata di “E’ sempre Cartabianca“, il programma Videonews condotto in diretta da Bianca Berlinguer su Retequattro. Come è successo la scorsa settimana, la giornalista e conduttrice torna ad occuparsi dei temi più importanti della settimana.

Al centro della puntata di stasera l’appello del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella circa la drammatica situazione che si sta vivendo a Gaza. “Che venga ridotta alla fame un’intera popolazione, dai bambini agli anziani, è disumano” ed “è grave l’erosione di territori attribuiti all’Autorità Nazionale Palestinese” – sono state le parole del Presidente della Repubblica. Dichiarazioni dirette quelle di Mattarella che condanna gli attacchi di Israele e le conseguenze su tutto il popolo palestinese. Non solo, Mattarella ha precisato l’importanza nell’immediato di un cessate il fuoco.

È sempre Cartabianca, gli ospiti di stasera: torna Mauro Corona

Nella puntata di stasera di martedì 3 giugno 2025, a “E’ sempre Cartabianca”, Bianca Berlinguer si occupa anche dell’ultimo rapporto dell’Eurispes che accende i riflettori sulla difficile situazione economica di milioni di cittadini italiani. Dati alla mano, Eurispes ha rivelato che il 60% degli italiani ha grandi difficoltà ad arrivare a fine mese. I numeri sono chiari: il 55,7% degli intervistati esprime una valutazione negativa sull’andamento generale dell’economia del nostro Paese. Un quadro sicuramente allarmante sull’attuale situazione economica dei cittadini italiani.

Come sempre a discutere di tutti i temi al centro della puntata di stasera tantissimi ospiti tra cui: Concita De Gregorio, Francesca Barra e tanti altri. In apertura di puntata come sempre il confronto a distanza tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona sui temi più importanti e divisivi della settimana.

L’appuntamento con E’ sempre Cartabianca è il martedì in prima serata su Rete 4.