Stasera, martedì 25 marzo 2025 dalle ore 21.25 torna l’appuntamento con “E’ sempre Cartabianca“, il programma Videonews condotto in diretta da Bianca Berlinguer su Retequattro. Anche questa settimana la giornalista e conduttrice torna con la presenza di tantissimi ospiti a discutere dei temi più caldi della settimana.

Al centro della puntata la politica internazionale: in Arabia Saudita proseguono i colloqui della delegazione statunitense con le controparti ucraine e con i russi. La Casa Bianca spera entro Pasqua di poter raggiungere un accordo di tregua mettendo così fine alla guerra in corso tra Russai e Ucraina. Donald Trump è davvero l’unico in grado di “fermare Putin”, come ha affermato lo stesso Presidente americano?

È sempre Cartabianca, gli ospiti di stasera: torna Mauro Corona

Nella puntata di stasera di martedì 25 marzo 2025, a “E’ sempre Cartabianca”, Bianca Berlinguer con i vari ospiti discute di come le questioni internazionali siano diventate tema di agitazione per la maggioranza di Governo. Secondo la segretaria del Pd Elly Schlein sarebbero la dimostrazione che l’esecutivo “non sta più in piedi”. Non solo, in questi giorni destra e sinistra si sono confrontate anche sul Manifesto di Ventotene e sulle frasi criticate dalla premier Giorgia Meloni alla Camera.

In studio a discutere dei temi cruciali della puntata grandi nomi del giornalismo e della politica. Tra questi, la presenza fissa di Concita De Gregorio, Francesca Barra e tanti altri. In apertura di puntata immancabile il confronto a distanza tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona sui temi più caldi della settimana.

