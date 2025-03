Tutto pronto per una nuova puntata di È sempre Cartabianca, il programma di informazione ed attualità condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera, martedì 18 marzo 2025.

È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer: i temi e le anticipazioni di martedì 18 marzo 2025

Stasera, martedì 18 marzo 2025 dalle ore 21.25 va in onda una nuova puntata di “E’ sempre Cartabianca“, il programma Videonews condotto da Bianca Berlinguer in prima serata su Retequattro. La giornalista e conduttrice torna in diretta con tantissimi ospiti per discutere dei temi più caldi della settimana.

Al centro della puntata la politica internazionale dopo l’incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky. “Parlerò con Putin martedì, potremmo avere qualcosa da annunciare” – ha dichiarato il neo Presidente degli Stati Uniti Donald confermando il colloquio imminente tra Casa Bianca e Mosca. Siamo finalmente vicini a una svolta nel raggiungimento della tregua tra Russia e Ucraina? Intanto Volodymyr Zelensky ha rivelato che l’Ucraina ha testato con successo in combattimento il suo nuovo missile Long Neptune di produzione nazionale con una gittata di mille chilometri.

È sempre Cartabianca, gli ospiti di stasera: torna Mauro Corona

Nella puntata di stasera di martedì 18 marzo 2025, a “E’ sempre Cartabianca”, Bianca Berlinguer con i suoi ospiti si occupa anche dei contrasti in corso sul riarmo a Strasburgo. Cresce l’attesa per l’intervento della Premier Giorgia Meloni che illustrerà la posizione del Governo in vista del Consiglio europeo.

Come sempre in studio a discutere dei temi al centro della puntata ritroveremo grandi nomi del giornalismo e della politica. Tra questi, la presenza fissa di Concita De Gregorio, Francesca Barra e tanti altri. In apertura di puntata immancabile il confronto a distanza tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona sui temi più caldi della settimana.

L’appuntamento con E’ sempre cartabianca è il martedì in prima serata su Rete 4.