Tutto pronto per una nuova puntata di È sempre Cartabianca, il programma di informazione ed attualità condotto da Bianca Berlinguer in prima serata su Rete 4. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera, martedì 10 giugno 2025.

È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer: i temi e le anticipazioni di martedì 10 giugno 2025

Stasera, martedì 10 giugno 2025 dalle ore 21.25 va in onda una nuova puntata di “E’ sempre Cartabianca“, il programma Videonews condotto in diretta da Bianca Berlinguer su Retequattro. Anche questa settimana, la giornalista e conduttrice torna ad occuparsi dei temi più caldi ed importanti della settimana con la presenza di illustri ospiti e colleghi.

Al centro della puntata di stasera la guerra in corso a Gaza. Mentre la marina militare israeliana ha bloccato e abbordato la nave umanitaria Madleen che trasportava aiuti e beni essenziali verso la Striscia di Gaza, in Italia è scoppia una discussione. Nel nostro Paese, infatti, i discute della grande manifestazione che si è tenuta a Roma per chiedere lo stop al massacro in corso a Gaza, che continua a mietere vittime innocenti soprattutto tra bambini e donne.

È sempre Cartabianca, gli ospiti di stasera: torna Mauro Corona

Nella puntata di stasera di martedì 10 giugno 2025, a “E’ sempre Cartabianca”, Bianca Berlinguer torna ad occuparsi anche dell’economica del Paese. UnItalia spaccata in due tra chi ha la possibilità di farsi vacanze da mille e una notte e chi non arriva a fine mese. Una fotografia spiazzante dell’attuale situazione economica dei cittadini italiani.

A discutere di tutti i temi al centro della puntata di stasera diversi ospiti del panorama culturale e giornalistico. Tra i presenti in studio segnaliamo: Concita De Gregorio, Francesca Barra e tanti altri. Ad inizio puntata immancabile il confronto a distanza tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona, tra i momenti più seguiti della puntata.

L’appuntamento con E’ sempre Cartabianca è il martedì in prima serata su Rete 4.