Torna l’appuntamento con È sempre Cartabianca, il programma di informazione ed attualità condotto da Bianca Berlinguer torna in prima serata su Rete 4. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera, martedì 1 aprile 2025.

È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer: i temi e le anticipazioni di martedì 1 aprile 2025

Stasera, martedì 1 aprile 2025 dalle ore 21.25 va in onda una nuova puntata di “E’ sempre Cartabianca“, il programma Videonews condotto in diretta da Bianca Berlinguer su Retequattro. Anche questa settimana la giornalista e conduttrice torna ad occuparsi dei temi più caldi della settimana.

Al centro della puntata di stasera la politica internazionale con l’attuale situazione della guerra tra Ucraina e Russia. Sono ancora in corso le trattative per raggiungere una tregua di pace, ma Donald Trump punta il dito contro Vladimir Putin. Non solo si parla anche della tensioni in corso nella politica italiana con Giorgia Meloni che dalle pagine del Financial Times ha dichiarato che l’Italia non può scegliere se stare dalla parte dell’Europa o degli Stati Uniti d’ America in tema di riarmo europeo.

È sempre Cartabianca, gli ospiti di stasera: torna Mauro Corona

Nella puntata di stasera di martedì 1 aprile 2025, a “E’ sempre Cartabianca”, Bianca Berlinguer si occupa anche dell’attuale situazione fotografata dall’Istat secondo cui il 23,1% della popolazione italiana è a rischio di povertà o esclusione sociale. Nel nostro Paese sono sempre tante ed evidenti le disuguaglianze tra chi può accedere a beni di lusso e chi invece vive in condizioni precarie.

In studio a discutere dei temi cruciali della puntata grandi nomi del giornalismo e della politica. Tra questi, la presenza fissa di Concita De Gregorio, Francesca Barra e tanti altri. In apertura di puntata immancabile il confronto a distanza tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona sui temi più caldi della settimana.

