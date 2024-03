“E’ sempre Cartabianca“, il programma di VideoNews condotto da Bianca Berlinguer torna in prima serata su Rete4. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni del talk show politico e di attualità in onda stasera in tv, martedì 5 marzo 2024.

È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer: i temi di martedì 5 marzo 2024

Martedì 5 marzo 2024 dalle ore 21.25 va in onda una nuova puntata di È sempre Cartabianca, il programma Videonews presentato da Bianca Berlinguer e trasmesso in diretta su Rete 4. Come ogni settimana la giornalista e conduttrice torna in diretta per raccontare e discutere i temi più caldi e importanti della settimana. Spazio ai temi di strettissima attualità, ma anche di politica ed economia. Al centro della puntata di stasera il dibattito politico con un focus sulle difficoltà economiche sempre crescenti che riguardano moltissimi italiani.

Non solo, si torna a parlare del mondo delle sette dopo l’omicidio di Altavilla Milicia, paese costiero a 30 chilometri da Palermo, dove Giovanni Barreca ha ucciso la moglie e i figli in quanto “posseduti dal demonio”. In puntata si parla non solo del mondo delle sette, ma anche di santoni e sedicenti guru e curatori che cavalcano le paure e le fragilità delle persone.

È sempre Cartabianca, tutti gli ospiti di stasera: da Mauro Corona ad Andrea Scanzi

Nella puntata di stasera di E’ sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer di martedì 5 marzo 2024 si parlerà anche di sanità. In Italia è scattato un vero e proprio allarme sanità con lunghe liste d’attesa e l’aumento della mobilità sanitaria. Cresce sempre di più il numero di persone costrette a viaggiare dalle regioni del Sud verso il Nord per curarsi.

A discutere i temi al centro della puntata di stasera, diversi ospiti e personaggi di spicco della politica e del giornalismo italiano. In studio, ma anche in collegamento ci saranno ospiti: i giornalisti Andrea Scanzi e Concita De Gregorio, ma anche Alessandro Orsini, Annalisa Chirico, Francesca Barra, Alessandro Sallusti e tanti altri. Ad inizio puntata il consueto confronto a distanza tra la padrona di casa Bianca Berlinguer e Mauro Corona sui temi più importanti della settimana.

L’appuntamento con E’ sempre cartabianca è il martedì in prima serata su Rete 4.