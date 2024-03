Bianca Berlinguer torna in prima serata con una nuova puntata di “E’ sempre Cartabianca“, il programma di VideoNews trasmesso su Rete4. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni del talk show politico e di attualità in onda stasera in tv, martedì 5 marzo 2024.

È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer: i temi di martedì 12 marzo 2024

Martedì 12 marzo 2024 dalle ore 21.25 appuntamento con È sempre Cartabianca, il programma Videonews presentato da Bianca Berlinguer e trasmesso in diretta su Rete 4. La giornalista e conduttrice torna in diretta per raccontare e discutere i temi più caldi e importanti della settimana.

Come sempre si parlerà di temi di strettissima attualità, ma anche di politica ed economia. Al centro della puntata di stasera le elezioni regionali in Abruzzo che ha decretato la vittoria del centrodestra di Giorgia Meloni. Il governatore uscente, Marco Marsilio, ha ottenuto il 53,5% delle preferenze, staccando lo sfidante del centrosinistra, Luciano D’Amico, di 7 punti. Quali conseguenze ci saranno a livello nazionale?

È sempre Cartabianca, tutti gli ospiti di stasera: da Mauro Corona ad Andrea Scanzi

Nella puntata di stasera di E’ sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer di martedì 12 marzo 2024 si tornerà a parlare di sette e santoni. In studio, infatti, si discuterà delle ultime novità sulla vicenda di Gisella Cardia: pochi giorni fa, il vescovo di Civita Castellana ha dichiarato che le rivelazioni e le presunte apparizioni alla «veggente di Trevignano» non avrebbero nulla di «soprannaturale».

Tutti i temi al centro della puntata di stasera saranno tema di dibattito tra diversi ospiti e personaggi di spicco della politica e del giornalismo italiano. In studio, ma anche in collegamento ci saranno ospiti: i giornalisti Andrea Scanzi e Concita De Gregorio, ma anche Alessandro Orsini, Annalisa Chirico, Francesca Barra, Alessandro Sallusti e tanti altri. Ad inizio puntata il consueto confronto a distanza tra la padrona di casa Bianca Berlinguer e Mauro Coronasui temi più importanti della settimana.

L’appuntamento con E’ sempre cartabianca è il martedì in prima serata su Rete 4.