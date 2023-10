Tutto pronto per un nuovo appuntamento di E’ sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer, il programma di informazione, politica ed attualità trasmesso prima serata su Rete 4. Scopriamo tutti gli gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera, martedì 31 ottobre 2023.

È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer: i temi di martedì 31 ottobre 2023

Martedì 31 ottobre 2023 dalle ore 21.25 va in onda una nuova puntata di È sempre Cartabianca, il talk show di informazione, politica ed attualità condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4. Durante la lunga diretta spazio a temi di strettissima attualità per un confronto diretto con illustri personaggi del mondo della politica, del giornalismo e della cultura. Al centro della puntata di stasera le novità e gli ultimi sviluppi del conflitto tra Israele e Hamas. La guerra scoppiata il 7 ottobre scorso non accenna a diminuire d’intensità. Intanto l’Organizzazione mondiale della Sanità ha lanciato l’allarme per la mancanza di acqua e rifugi a Gaza, dove oramai gli ospedali sono al collasso.

Il conflitto tra Israele e Hamas preoccupa il resto del mondo, mentre in molti stati europei e non torna l’allarme terrorismo.

È sempre Cartabianca, ospiti: torna Mauro Corona

Tra i temi al centro della puntata di stasera, martedì 31 ottobre 2023, di E’ sempre Cartabianca c’è anche la Legge di Bilancio del Governo Meloni. Spazio ad una attenta analisi dei principali punti della Legge di Bilancio. Dopo settimane di bozze ed indiscrezioni, il testo finale della manovra economica sta per arrivare in Parlamento.

Durante la serata non mancheranno ospiti in studio pronti a confrontarsi e scontrarsi sui temi centrali della puntata. Da Andrea Scanzi, Alessandro Orsini, Annalisa Chirico, Concita De Gregorio e Francesca Barra. Non solo, da segnalare la presenza fissa di Mauro Corona ad inizio puntata. L’alpinista e scrittore sarà protagonista del consueto dialogo a distanza con la padrona di casa Bianchina sui temi più caldi ed importanti settimana.

L’appuntamento con E’ sempre cartabianca è il martedì in prima serata su Rete 4.