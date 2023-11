Bianca Berlinguer torna in prima serata con una nuova puntata di E’ sempre Cartabianca, il talk show di successo di Rete 4. Ecco per voi le anticipazioni, i temi, gli argomenti e tutti gli ospiti in studio della puntata di stasera, martedì 21 novembre 2023.

Martedì 21 novembre 2023 dalle ore 21.25 va in onda una nuova puntata di È sempre Cartabianca, il talk show di informazione, politica ed attualità presentato da Bianca Berlinguer. La giornalista e conduttrice televisiva torna in prima serata ad analizzare i i temi e gli argomenti più caldi della settimana con la presenza di tantissimi ospiti del mondo del giornalismo, della cultura e della politica.

Tema centrale della puntata di stasera il terribile omicidio di Giulia Cecchettin, la giovane ragazza di 22 anni barbaramente uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta. Ad oggi sono 83 le donne vittime di femminicidio in Italia. Un bilancio davvero negativo che spinge obbligatoriamente ad una importante riflessione da parte di tutti. Intanto si si attende l’estradizione in Italia di Filippo Turetta, l’ex fidanzato accusato di averla uccisa. La politica italiana dopo l’ennesima tragedia s’interroga sull’efficacia degli strumenti contro la violenza di genere e sull’urgenza di educare i ragazzi al rispetto e all’affettività a scuola.

È sempre Cartabianca, ospiti: torna Mauro Corona

Durante la puntata di martedì 21 novembre 2023 di E’ sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer si parlerà anche del pacchetto sicurezza approvato dal governo. Il nuovo pacchetto prevede pene più pesanti per vari reati, dalle occupazioni violente ai blocchi stradali fino alle truffe agli anziani. Spazio poi ad un approfondimento dedicato alla guerra in corso di Medio Oriente. Secondo alcuni esperti di affari militari la guerra a Gaza è destinata a durare ancora a lungo. E’ davvero così?

Ma passiamo agli ospiti di stasera: in studio ritroveremo i giornalisti Andrea Scanzi e Concita De Gregorio. Non solo, ospiti della puntata anche: Alessandro Orsini, Annalisa Chirico, Francesca Barra, Alessandro Sallusti e tanti altri. In apertura come sempre il confronto a due tra la padrona di casa e Mauro Corona protagonisti di un dibattito aperto sui temi più scottanti della settimana.

