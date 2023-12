Bianca Berlinguer torna in diretta con una nuova puntata E’ sempre Cartabianca, il talk show politico e di attualità di Rete4. Scopriamo le anticipazioni, i temi, gli argomenti e tutti gli ospiti protagonisti dell’appuntamento di stasera, martedì 19 dicembre 2023.

È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer: i temi di martedì 19 dicembre 2023

Martedì 19 dicembre 2023 dalle ore 21.25 torna È sempre Cartabianca, il talk show politico ed attualità presentato con successo da Bianca Berlinguer nella prima serata di Rete 4. La giornalista e conduttrice è pronta a discutere ed affrontare temi di strettissima attualità in un confronto diretto con ospiti e personaggi del mondo della politica, della cultura e del giornalismo.

Per l’ultimo appuntamento del 2023, prima della pausa legata al Natale e alle festività natalizie, il programma di Videonews si occupa del confronto “a distanza” tra maggioranza e opposizione nel weekend di Atreju, la manifestazione che si è conclusa ieri con l’intervento della premier Giorgia Meloni.

Non solo, spazio anche alla manovra economica dopo l’ok della Commissione Bilancio agli emendamenti. In particolare ci si occuperà della sanità, ma anche delle pensione e della rimodulazione dei fondi per il Ponte sullo Stretto. Quali saranno le principali novità per il 2024?

È sempre Cartabianca, tutti gli ospiti: torna Mauro Corona

Durante la puntata di martedì 19 dicembre 2023 di E’ sempre Cartabianca, Bianca Berlinguer è pronta ad occuparsi delle vicende di cronaca nera legate ai casi di femminicidio e violenza sulle donne. Un approfondimento anche sul tema della legittima difesa, di cui si è molto parlato negli ultimi giorni.

Tutti gli argomenti e i temi della puntata di stasera saranno affrontati e discussi con la partecipazione di diversi ospiti. In studio e in collegamento: i giornalisti Andrea Scanzi e Concita De Gregorio. Non solo, in studio anche Alessandro Orsini, Annalisa Chirico, Francesca Barra, Alessandro Sallusti e tanti altri. Infine in apertura di puntata la presenza fissa di Mauro Corona, protagonista come sempre del dibattito iniziale con la Berlinguer sui temi più caldi della settimana.

L’appuntamento con E’ sempre cartabianca è il martedì in prima serata su Rete 4.