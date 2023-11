Bianca Berlinguer torna in prima serata con una nuova puntata di E’ sempre Cartabianca, il talk show di successo di Rete 4. Ecco per voi le anticipazioni, i temi, gli argomenti e tutti gli ospiti in studio della puntata di stasera, martedì 14 novembre 2023.

Martedì 14 novembre 2023 dalle ore 21.25 va in onda una nuova puntata di È sempre Cartabianca, il talk show di informazione, politica ed attualità che ha segnato il debutto in Mediaset di Bianca Berlinguer. La giornalista e conduttrice televisiva torna in diretta su Rete 4 per raccontare e analizzare i temi e gli argomenti più caldi della settimana. Con lei in studio la presenza di illustri ospiti, personaggi ed esponenti del mondo della della politica, del giornalismo e della cultura.

Nella puntata di stasera, martedì 14 novembre 2023, Bianca Berlinguer si occuperà dello scontro tra maggioranza e opposizione sui principali punti della manovra economica. Non solo, spazio anche alle polemiche insorte per lo sciopero nazionale del 17 novembre proclamato dai sindacati per protestare contro la Legge di Bilancio. Il motivo dello sciopero? La protesta chiede l’aumento dei salari, migliori contratti e più diritti per lavoratori e lavoratrici

È sempre Cartabianca, ospiti: torna Mauro Corona

Non solo, durante la diretta di martedì 14 novembre 2023 di E’ sempre Cartabianca si parlerà anche del conflitto in Medio Oriente. Come prosegue il conflitto Gaza-Israele del 2023 e quale sarà il destino dei duecentoquaranta ostaggi israeliani in mano ad Hamas che appare sempre più in bilico? Infine spazio anche ad un approfondimento dedicato agli effetti del cambiamento climatico dopo gli eventi estremi che hanno colpito ed interessato nelle ultime settimane anche il nostro Paese.

Ospiti della puntata di stasera, i giornalisti Andrea Scanzi e Concita De Gregorio, ma anche Alessandro Orsini, Annalisa Chirico, Francesca Barra, Alessandro Sallusti e tanti altri. Da non dimenticare la presenza fissa di Mauro Corona. L’alpinista e scrittore si confronterà con Bianchina sui temi più scottanti della settimana.

