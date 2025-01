È sempre Cartabianca, il programma di informazione ed attualità condotto da Bianca Berlinguer torna in prima serata con una nuova imperdibile puntata su Retequattro. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera, martedì 28 gennaio 2025.

È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer: i temi e le anticipazioni di martedì 28 gennaio 2025

Stasera, martedì 28 gennaio 2025 dalle ore 21.25 appuntamento con “E’ sempre Cartabianca“, il programma Videonews condotto da Bianca Berlinguer in prima serata su Retequattro. La giornalista e conduttrice è pronta a discutere dei temi più caldi con la presenza in studio e in collegamento di ospiti e personaggi del mondo della politica, dell’informazione e del giornalismo.

Al centro della puntata di stasera l’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca. Il 47° presidente degli Stati Uniti d’America a pochissimi giorni dal suo insediamento ha già firmato una serie di provvedimenti i cui effetti potrebbero avere conseguenze in Italia ed Europa. Intanto cresce l’attesa per scoprire cosa succederà anche in Germania dove i consensi della destra sembrano in vantaggio. Proprio in Germania Elon Musk è intervenuto in videocollegamento durante il lancio della campagna elettorale di Alternative für Deutschland definendo il partito di estrema destra “la migliore speranza” per il Paese.

È sempre Cartabianca, gli ospiti di stasera: torna Mauro Corona

Nella puntata di stasera di martedì 28 gennaio 2025, a “E’ sempre Cartabianca”, Bianca Berlinguer si occupa anche di un tema d’attualità: la produzione industriale nel nostro paese è sempre più in calo. Come mai? Sono molte le situazioni di crisi con migliaia di lavoratori che rischiano il posto di lavoro e interi comparti in pericolo, mentre oltre 1,2 milioni di occupati sono sotto la soglia di povertà.

Come sempre a discutere dei temi centrali della puntata di stasera diversi ospiti in studio e in collegamento. Tra questi: Concita De Gregorio, Francesca Barra e tanti altri. Ad aprire la puntata il confronto a distanza tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona sui temi più caldi della settimana.

