Tutto pronto per una nuova puntata di È sempre Cartabianca 2025 2026, il programma Videonews di informazione ed attualità condotto da Bianca Berlinguer torna in prima serata su Retequattro. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera, martedì 16 settembre 2025.

È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer: i temi e le anticipazioni di martedì 16 settembre 2025

Stasera, martedì 16 settembre 2025 dalle ore 21.25 appuntamento con “E’ sempre Cartabianca“, il programma Videonews condotto in diretta da Bianca Berlinguer su Rete 4. Anche stasera, la giornalista e conduttrice, torna in diretta con tanti ospiti per discutere e confrontarsi sui temi più caldi ed importanti della settimana. Al centro della puntata di stasera l’omicidio di Charlie Kirk, l’attivista conservatore leader dell’ala giovanile del movimento Make America Great Again. La morte dell’attivista politico statunitense, tra i volti più noti del mondo politico conservatore statunitense, ha acceso il dibattito non solo in Usa, ma anche in Italia dove è in corso un acceso scontro politico. La destra e la sinistra, infatti, si dividono sul tema dell’odio nel dibattito pubblico.

Spazio anche alla situazione in Medio Oriente dove la tensione è sempre più tagliente. Israele infatti si prepara all’invasione di Gaza City, schierando centinaia di carri armati lungo il confine settentrionale della Striscia.

"Questi operatori sanitari come vengono scelti? Si fanno dei test per capire se sono in grado di gestire degli anziani?" Stefania Orlando è ospite a #ÈsempreCartabianca pic.twitter.com/FWUpaa1Dp8 — È sempre Cartabianca (@CartabiancaR4) September 9, 2025

È sempre Cartabianca, gli ospiti di stasera: il ritorno di Mauro Corona

Attenzione, nella puntata di stasera, martedì 16 settembre 2025 di “E’ sempre Cartabianca“, Bianca Berlinguer con i suoi ospiti si occupa anche della complessa e delicata situazione economica del nostro Paese. Le disparità sociali sono sempre più forti dopo un’estate che ha segnato un calo importante dal punto di vista dei viaggi e delle spese per milioni di italiani che non hanno potuto partire per le vacanze.

A discutere in studio tantissimi ospiti del mondo della politica e dell’informazione: da Alessandro Sallusti a Concita De Gregorio e tanti altri. Come sempre in apertura di puntata il confronto a distanza tra “Bianchina” e Mauro Corona sui temi più caldi della settimana.

L’appuntamento con la nuova edizione di E’ sempre Cartabianca è il martedì in prima serata su Rete 4.