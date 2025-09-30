Bianca Berlinguer torna in prima serata su Retequattro con una nuova puntata di È sempre Cartabianca 2025 2026. Il programma Videonews trasmesso in diretta sarà ancora una volta incentrato e dedicato ai temi più caldi della settimana con la presenza di tantissimi ospiti. Ecco le anticipazioni al centro della puntata di martedì 30 settembre 2025.

Stasera, martedì 30 settembre 2025 dalle ore 21.33 appuntamento con “E’ sempre Cartabianca“, il programma Videonews condotto in diretta da Bianca Berlinguer su Rete 4. Come ogni settimana, la giornalista e conduttrice, torna in diretta con un parterre di ospiti per discutere e confrontarsi sui temi della settimana. Ampio spazio sarà dedicato alla Global Sumud Flotilla, la flotta coordinata e non violenta composta per lo più da piccole imbarcazioni che salpano dai porti del Mediterraneo per spezzare il controllo israeliano in Palestina. La flotta è in serio pericolo e queste sono ore decisive considerando anche l’allarme lanciato dal ministro della difesa Guido Crosetto.

“Qualora la Flotilla forzasse il blocco navale, si esporrebbe a pericoli elevatissimi e non gestibili anche con effetti drammatici” – sono state le parole di Guido Crosetto.

Non solo, nella puntata di stasera, martedì 30 settembre 2025 di “E’ sempre Cartabianca“, Bianca Berlinguer si occupa anche dell’incontro in programma tra Donald Trump e il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Al centro dei colloqui, un piano articolato in 21 punti che potrebbe rappresentare una svolta decisiva per mettere fine della guerra tra Israele e Palestina. Un esponente di alto livello dell’amministrazione ha fatto sapere che un accordo sarebbe vicino: gran parte delle questioni legate al rilascio degli ostaggi sarebbe già stata risolta. Resta però l’ostacolo principale: senza un impegno formale da parte di Hamas, ogni proposta rischia di rimanere senza effetto.

A discuterne in studio tantissimi ospiti del mondo della politica e dell’informazione: da Concita de Gregorio, Alessandro Sallusti, Alessandra Viero e tanti altri. Da non dimenticare poi la presenza fissa di Mauro Corona per il consueto dialogo a distanza con la padrona di casa.

L’appuntamento con la nuova edizione di E’ sempre Cartabianca è il martedì in prima serata su Rete 4.