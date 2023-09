Bianca Berlinguer debutta su Rete 4 con il nuovo programma dal titolo “È Sempre Cartabianca”. La giornalista e conduttrice tv, dopo le sue dimissioni dalla Rai è approdata al gruppo Mediaset, fortemente voluta dall’Amministratore Delegato Pier Silvio Berlusconi. Ma andiamo a vedere quali sono state le prime parole della conduttrice durante la prima puntata del suo nuovo programma.

È sempre Cartabianca, le prime parole di Bianca Berlinguer su Rete 4

In apertura della prima puntata di “È Sempre Cartabianca”, nuovo talk di Rete 4 condotto dalla giornalista e conduttrice Bianca Berlinguer, nuovo acquisto di casa Mediaset, la conduttrice ha parlato si telespettatori di Rete 4.

Discorso integrale a È sempre Cartabianca

“Buonasera a tutti. Forse qualcuno si sorprenderà di vedermi su questo canale, devi dire che lo sono anche io. Ma è stata Mediaset a garantire quelle che sono le condizioni migliori per continuare quello che in questi anni abbiamo realizzato su Rai 3″. Con queste parole Bianca Berlinguer saluta per la prima volta il pubblico di Rete4.

“La Rai – prosegue la conduttrice – resterà per sempre nel mio cuore, con tutte le persone che ho voluto bene, è che hanno dimostrato ancora oggi di volermene tantissimo. Ma con Mediaset abbiamo pensato di cominciare una nuova avventura. Tutto cambia, anche noi abbiamo sentito l’esigenza di fare una nuova esperienza, ma siamo sempre noi, con le nostre idee, con le nostre passioni, con la nostra curiosità. Ci auguriamo di non deludere chi ci ha seguito finora, ma ci auguriamo anche di conquistare tanto nuovi pubblico che da sempre è affezionato a Rete 4. Sappiamo che sarà difficile ma ce la metteremo tutta”.

Berlinguer e le dimissioni dalla Rai

A luglio, la Berlinguer aveva annunciato le sue dimissioni dalla Rai. Con una lettera Berlinguer, ringraziava la Rai per i ben 34 anni di lavoro, svolti sempre in piena autonomia sia in qualità di Direttore che di conduttrice di programmi di approfondimento.

