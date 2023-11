E’ sempre Cartabianca, il talk show di successo condotto da Bianca Berlinguer, torna in prima serata su Rete 4. Scopriamo le anticipazioni, i temi, gli argomenti e tutti gli ospiti protagonisti della puntata di stasera, martedì 28 novembre 2023.

È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer: i temi di martedì 28 novembre 2023

Martedì 28 novembre 2023 dalle ore 21.25 appuntamento con una nuova puntata di È sempre Cartabianca, il programma Videonews presentato da Bianca Berlinguer. La giornalista e conduttrice torna ad occuparsi dei temi ed argomenti più discussi della settimana e di strettissima attualità.

Al centro della puntata di stasera le indagini sull’omicidio di Giulia Cecchettin, la giovane 22 enne uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta. La fuga del giovane è stata interrotta in Germania. Filippo è stato arrestato ed ora è atteso in Italia per l’interrogatorio con il gip di Venezia. Intanto in Italia si discute di femminicidio e violenza sulle donne, ma anche di come la cultura del patriarcato sia radicata e diffusa nel dna del nostro paese. In occasione della giornata contro la violenza sulle donne migliaia di donne e uomini sono scesi in piazza: una marea umana che ha chiesto a gran voce un vero cambiamento sociale e culturale.

È sempre Cartabianca, ospiti: torna Mauro Corona

Durante la puntata di martedì 28 novembre 2023 di E’ sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer si parlerà anche delle principali questioni politiche ed economiche che animano il confronto tra maggioranza e opposizione. Non solo, spazio alle novità in arrivo dal Medio Oriente dove è in corso una terribile guerra. Ci sarà un’estensione della tregua delle ostilità tra Israele e Hamas?

Come sempre in studio tantissimi ospiti pronti a confrontarsi sui temi al centro della puntata. Tra i protagonisti di puntata: i giornalisti Andrea Scanzi e Concita De Gregorio, ma anche Alessandro Orsini, Annalisa Chirico, Francesca Barra, Alessandro Sallusti e tanti altri. Immancabile la presenza di Mauro Corona protagonista del dibattito iniziata con la padron di casa sui temi più caldi della settimana.

