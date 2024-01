Bianca Berlinguer torna in diretta con una nuova puntata di E’ sempre Cartabianca, il talk show politico e di attualità trasmesso in prima serata su Retequattro. Scopriamo tutti gli ospiti, le anticipazioni e i temi di stasera, martedì 23 gennaio 2024.

È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer: i temi di martedì 23 gennaio 2024

Martedì 23 gennaio 2024 dalle ore 21.25 va in onda una nuova puntata di È sempre Cartabianca, il programma Videonews presentato da Bianca Berlinguer su Rete 4. La giornalista e conduttrice torna con il consueto appuntamento del martedì sera pronta a discutere con un parterre di ospiti dei temi più caldi ed importanti della settimana. Nella puntata di oggi spazio alla legge di bilancio 2024, ma anche alle nuove misure economiche volte a sostenere le famiglie più bisognose. Si parlerà anche delle disuguaglianze presenti nel nostro paese. In particolare si parla dell’accesso alla sanità pubblica mettendo in luce le sfide e i costi che milioni di italiani sono costretti ad affrontare per ottenere cure mediche rivolgendosi a medici e specialisti privati.

Non solo, nella puntata di stasera si tornerà a parlare anche dell’evento della strage di Acca Larentia, il pluriomicidio a sfondo politico avvenuto a Roma il 7 gennaio 1978. Durante l’evento per ricordare questa strage diverse persone presenti hanno fatto il saluto romano.

È sempre Cartabianca, tutti gli ospiti: torna Mauro Corona

La vicenda scoppiata ad Acca Larentia con il saluto romano ha acceso un dibattito internazionale. L’Europa che ha bocciato questo gesto, simbolo del fascismo italiano. Bianca Berlinguer torna a discuterne in studio con tantissimi ospiti in studio a pochi giorni dalla decisione della Cassazione. Il saluto romano non costituisce reato a meno che non vi sia una pianificazione concreta per ricostituire il partito fascista.

In studio e in collegamento tanti ospiti e personaggi di spicco della politica e del giornalismo italiano. Ospiti: i giornalisti Andrea Scanzi e Concita De Gregorio, ma anche Alessandro Orsini, Annalisa Chirico, Francesca Barra, Alessandro Sallusti e tanti altri. Come sempre in apertura di puntata il confronto a distanza tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona sui temi più caldi della settimana.

L’appuntamento con E’ sempre cartabianca è il martedì in prima serata su Rete 4.