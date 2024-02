Nuovo appuntamento con E’ sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer su Rete4. Il talk show politico e di attualità torna in prima serata su Rete 4. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni di stasera, martedì 13 febbraio 2024.

È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer: i temi di martedì 13 febbraio 2024

Martedì 13 febbraio 2024 dalle ore 21.25 va in onda una nuova puntata di È sempre Cartabianca, il programma Videonews presentato da Bianca Berlinguer e trasmesso in diretta su Rete 4. La giornalista e conduttrice torna in diretta per raccontare e discutere dei temi più caldi e importanti della settimana. Il programma come sempre si occupa di affrontare i principali temi di attualità politica ed economica. Al centro della puntata di stasera le proteste degli agricoltori che in queste settimane hanno bloccato le strade di mezza Europa per opporsi alle misure dei singoli Stati e anche all’agenda europea sulla sostenibilità.

Intanto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha presieduto un tavolo fra il Governo e le principali organizzazioni agricole. In arrivo entro giovedì prossimo 20mila per gli agricoltori al Circo Massimo.

È sempre Cartabianca, gli ospiti: c’è anche Mauro Corona

Nella puntata di stasera di E’ sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer di martedì 13 febbraio 2024 si torna a parlare anche del cambiamento climatico. Un tema di dibattito internazionale che divide la maggioranza e che pone l’attenzione su come stia cambiando il mondo in cui viviamo. Cambiamenti visibili ad occhi nudo a tutti noi, non solo per le proteste degli agricoltori, ma anche per l’aumento degli eventi estremi in tutte le parti del mondo.

A discutere dei temi al centro della puntata di stasera, diversi ospiti e personaggi di spicco della politica e del giornalismo italiano. In studio e in collegamento ci sono: i giornalisti Andrea Scanzi e Concita De Gregorio, ma anche Alessandro Orsini, Annalisa Chirico, Francesca Barra, Alessandro Sallusti e tanti altri. Ad inizio puntata come sempre il confronto a distanza tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona sui temi più importanti della settimana.

L’appuntamento con E’ sempre cartabianca è il martedì in prima serata su Rete 4.