Torna Bianca Berlinguer con una nuova puntata di È sempre Cartabianca, il talk show di informazione, politica ed attualità trasmesso in prima serata su Rete 4. Scopriamo in anteprima gli ospiti, le anticipazioni dei temi al centro della puntata di stasera, martedì 1 ottobre 2024.

Stasera, martedì 1 ottobre 2024 dalle ore 21.25 appuntamento con una nuova puntata di “È sempre Cartabianca“, il programma Videonews condotto da Bianca Berlinguer in prima serata su Retequattro. Anche questa settimana la giornalista e conduttrice è pronta ad occuparsi dei temi più caldi della settimana con la presenza in studio e in collegamento di ospiti e personaggi del mondo della politica, dell’informazione e del giornalismo.

Al centro della puntata l’avvicinamento alla manovra economica e le importanti scelte che il governo è chiamato a fare. Nonostante i dati record sull’occupazione comunicati dall’esecutivo, sono milioni i lavoratori precari e sottopagati in Italia. Un divario allarmante e preoccupante senza considerare anche il tema della pensione che appare sempre più incerto.

È sempre Cartabianca, ospiti di stasera: torna anche Mauro Corona

Non solo, nella puntata di stasera di martedì 1 ottobre 2024, a “E’ sempre Cartabianca” si discute anche del disegno di legge sulla sicurezza. Il disegno divide l’opinione pubblica: sarà davvero nel nostro Paese sarà sempre più difficile manifestare il proprio dissenso? E che effetti avrà la stretta sulla cannabis light? Infine spazio anche ad un approfondimento dedicato al mondo dei più giovani. Nelle nuove generazioni si stanno sempre più diffondendo comportamenti inquietanti ta chi mischia il sesso al desiderio di visibilità e lauti guadagni.

A discuterne in studio e in collegamento tantissimi ospiti tra cui: Concita De Gregorio, Francesca Barra e tanti altri. Come sempre la puntata si apre con il dialogo a distanza tra la padrona di casa Bianchina con Mauro Corona per commentare le notizie più calde della settimana.

L’appuntamento con E’ sempre cartabianca è il martedì in prima serata su Rete 4.