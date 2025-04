È sempre Cartabianca, il programma di informazione ed attualità condotto da Bianca Berlinguer torna in prima serata su Rete 4. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera, martedì 29 aprile 2025.

È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer: i temi e le anticipazioni di martedì 29 aprile 2025

Stasera, martedì 29 aprile 2025 dalle ore 21.25 va in onda una nuova puntata di “E’ sempre Cartabianca“, il programma Videonews condotto in diretta da Bianca Berlinguer su Retequattro. Anche questa settimana la giornalista e conduttrice torna ad occuparsi dei temi più caldi della settimana.

Al centro della puntata di stasera i funerali di Papa Francesco che sono stati l’occasione per far riunire a Roma tutti leader mondiali. In particolare si parla della foto che ha immortalato il Presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump con il Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky nella Basilica di San Pietro.

È sempre Cartabianca, gli ospiti di stasera: torna Mauro Corona

Nella puntata di stasera di martedì 29 aprile 2025, a “E’ sempre Cartabianca”, Bianca Berlinguer si occupa di politica internazionale. I Funerali di Papa Francesco a Roma hanno visto radunarsi tutti i leader mondiali. In questo scenario ha destato molta attenzione l’incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Anche la Premier Italiana Giorgia Meloni ha sottolineato come vedere i due Presidenti “che parlano di pace al funerale del Papa della pace ha un significato enorme”, soprattutto dopo lo scontro di un paio di mesi fa tra i due alla Casa Bianca.

Che sia davvero l’inizio di una nuova fase per la politica internazionale? Spazio poi all’inchiesta sulle grandi disuguaglianze nel nostro Paese: le differenze sono sempre più visibili, l’ascensore sociale è bloccato e solo tre italiani su dieci credono che i propri figli possano aspirare a una posizione migliore. Come sempre a discutere di tutti i temi centrali della puntata tantissimi ospiti tra cui: Concita De Gregorio, Francesca Barra e tanti altri. In apertura di puntata immancabile il confronto a distanza tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona sui temi più caldi della settimana.

L’appuntamento con E’ sempre cartabianca è il martedì in prima serata su Rete 4.