Bianca Berlinguer torna in diretta con la terza puntata di “È sempre Cartabianca”. Bianca Berlinguer torna al timone del programma di informazione ed attualità che ha segnato il suo passaggio dalla Rai a Mediaset. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, martedì 19 settembre 2023 in onda su Rete 4.

Martedì 19 settembre 2023 dalle ore 21.25 appuntamento con la terza puntata di “E’ sempre Cartabianca“, il nuovo programma Videonews condotto da Bianca Berlinguer in prima serata su Retequattro. Tra i temi al centro della puntata di stasera la gestione dell’immigrazione a pochi giorni dall’annuncio del piano europeo di Ursula Von der Leyen. La politica tedesca, presidente della Commissione europea dal 1º dicembre 2019 e membro della CDU, durante la visita a Lampedusa ha incontrato la premier Giorgia Meloni. Un incontro importante che ha siglato un possibile accordo su quelle che sono le nuove norme sul tavolo del Consiglio dei ministri in merito al tema dell’immigrazione.

Non solo, durante la diretta prosegue anche il viaggio nell’Italia delle disuguaglianze sociali tra i “super ricchi” e chi fatica ad arrivare a fine mese. Un divario sempre più palpabile che preoccupa per l’inflazione e l’aumento inarrestabile dei prezzi. Spazio anche ad un approfondimento sulla guerra in Ucraina a pochi giorni dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Cosa succederà durante l’incontro in programma tra Volodymyr Zelensky e il presidente statunitense Joe Biden?

È sempre Cartabianca, in apertura Mauro Corona

Tantissimi gli ospiti e i protagonisti della nuova puntata di “E’ sempre Cartabianca” di Bianca Berlinguer. Tra presenze fisse come quelle di Alessandro Orsini, Andrea Scanzi, Stefano Cappellini, Mario Giordano, non mancheranno in studio nuovi ospiti del mondo della politica, della cultura e dell’economia.

Come sempre la prima parte del programma è dedicata a Mauro Corona e al suo personalissimo punto di vista su alcuni dei temi più discussi della settimana. Un confronto a due, una chiacchiera tra Bianchina e il suo “partner” televisivo che catalizza ogni settimana milioni di telespettatori.

