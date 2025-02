Tutto pronto per una nuova puntata di È sempre Cartabianca, il programma di informazione ed attualità condotto da Bianca Berlinguer su Retequattro. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera, martedì 18 febbraio 2025.

È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer: i temi e le anticipazioni di martedì 18 febbraio 2025

Stasera, martedì 18 febbraio 2025 dalle ore 21.25 nuovo appuntamento con “E’ sempre Cartabianca“, il programma Videonews condotto da Bianca Berlinguer in prima serata su Retequattro. La giornalista e conduttrice è pronta a discutere dei temi più caldi con la presenza in studio e in collegamento di ospiti e personaggi del mondo della politica, dell’informazione e del giornalismo.

Al centro della puntata di stasera la guerra tra Russia ed Ucraina. Sono trascorsi oramai tre anni dall’inizio del conflitto e in questi giorni il presidente francese Macron ha convocato d’urgenza un summit tra i maggiori leader europei. Il tema centrale del summit è dedicato proprio all’Ucraina. Riuscirà l’Europa a far sentire la propria voce mentre gli Stati Uniti di Donald Trump vorrebbero condurre le trattative di pace da soli con la Russia?

È sempre Cartabianca, gli ospiti di stasera: torna Mauro Corona

Nella puntata di stasera di martedì 18 febbraio 2025, a “E’ sempre Cartabianca”, Bianca Berlinguer si occupa anche del messaggio di Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, che ha inviato un attacco al presidente della Repubblica Sergio Mattarella dicendo che le sue parole non saranno lasciate “senza conseguenze”. Non solo, si torna a parlare anche dell’emergenza abitazione: la casa è diventata oggigiorno un lusso per pochi da Nord a Sud. Cosa sta succedendo?

In studio a discutere di tutti i temi al centro della puntata ritroviamo volti noti del giornalismo e della politica. Tra questi: Concita De Gregorio, Francesca Barra e tanti altri. In apertura di puntata il confronto a distanza tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona sui temi più caldi della settimana.

