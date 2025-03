Bianca Berlinguer torna in diretta con una nuova puntata di È sempre Cartabianca, il programma di informazione ed attualità trasmesso in prima serata su Retequattro. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera, martedì 11 marzo 2025.

Stasera, martedì 11 marzo 2025 dalle ore 21.25 appuntamento con una nuova puntata di “E’ sempre Cartabianca“, il programma Videonews condotto da Bianca Berlinguer in prima serata su Retequattro. La giornalista e conduttrice è pronta a discutere dei temi più caldi con la presenza in studio e in collegamento di ospiti e personaggi del mondo della politica, dell’informazione e del giornalismo.

Al centro della puntata ancora una volta la politica internazionale dopo l’incontro tra il Presidente Donald Trump e Volodymyr Zelensky. In particolare si parlerà dello scontro trasmesso in mondovisione e delle critiche di Trump a Zelensky accusato di “aver preso soldi dal nostro Paese come caramelle da un bambino durante l’amministrazione Biden”. I rapporti tra i due sono sempre più tesi e complicati e c’è chi pensa che sarà sempre più difficile raggiungere un accordo.

È sempre Cartabianca, gli ospiti di stasera: torna Mauro Corona

Nella puntata di stasera di martedì 11 marzo 2025, a “E’ sempre Cartabianca”, Bianca Berlinguer con i suoi ospiti si occupa della delicata situazione internazionale tra America, Russia ed Ucraina. In particolare Volodymyr Zelensky è molto spaventato anche dalle parole di Elon Musk. L’imprenditore prima ha ipotizzato la disattivazione del sistema satellitare Starlink, centrale nelle operazioni di Kiev, per poi fare dietro front.

Non solo, spazio anche alla discussione in corso sul piano europeo di riarmo e l’obiettivo del Governo di aumentare le spese per la difesa. Infine prosegue il viaggio nell’Italia delle disuguaglianze economiche e sociali. Da un lato troviamo chi può permettersi consumi extra-lusso, mentre dall’altro lato ci sono milioni di persone in povertà, sottopagate e senza tutele. In studio a discutere dei temi al centro della puntata grandi nomi del giornalismo e della politica. Tra questi: Concita De Gregorio, Francesca Barra e tanti altri. In apertura di puntata il confronto a distanza tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona sui temi più caldi della settimana.

L’appuntamento con E’ sempre cartabianca è il martedì in prima serata su Rete 4.