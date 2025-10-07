Tutto pronto per una nuova puntata di È sempre Cartabianca 2025 2026, il programma condotto da Bianca Berlinguer in prima serata su Retequattro. Al centro della diretta di stasera i temi più caldi della settimana con la presenza di tantissimi ospiti. Ecco le anticipazioni al centro della puntata di martedì 7 ottobre 2025.

Stasera, martedì 7 ottobre 2025 dalle ore 21.33 va in onda una nuova puntata di “E’ sempre Cartabianca“, il programma Videonews condotto in diretta da Bianca Berlinguer su Rete 4. Come ogni settimana, la giornalista e conduttrice, torna in diretta con un parterre di ospiti per discutere e confrontarsi sui sugli sviluppi principali dell’attualità italiana e internazionale.

Al centro della puntata le ultime news sulla crisi di Gaza con il racconto dell’operazione Global Sumud Flotilla. Spazio alla voci dei protagonisti internazionali, ma anche al racconto degli effetti della guerra sulle popolazioni civili. Non solo, durante la diretta la conduttrice e giornalista con il parterre di ospiti cercherà di analizzare le ultime dichiarazioni del Presidente Trump. La pace è davvero vicina? Intanto in Italia si discute sulla possibilità o meno di riconoscere lo Stato Palestinese.

È sempre Carta bianca, gli ospiti di stasera: da Mauro Corona a Concita de Gregorio

Non solo, nella puntata di stasera, martedì 7 ottobre 2025 di “E’ sempre Cartabianca“, Bianca Berlinguer si occupa anche di temi che coinvolgono i comuni cittadini: dalla crisi sociale ai nuovi poveri. Oramai in Italia cresce sempre di più il divario tra i ricchi e quelli che non riescono ad arrivare a fine mese. Redditi insufficienti, il costo della vita, le bollette e gli affitti spropositati stanno sempre di più indebolendo il ceto medio. La conferma arriva da alcuni racconti e testimonianze dirette. Infine non mancherà un aggiornamento sul delitto di Garlasco con le ultime novità.

A discutere in studio di tutti questi argomenti come sempre un parterre di ospiti appartenenti al mondo della politica e dell’informazione. Tra gli ospiti di stasera ci sono: Ilaria Salis, Marco Lisei, Chiara Appendino, Andrea Scanzi, Concita De Gregorio e Antonino Monteleone. Confermata anche stasera la presenza, in apertura, di Mauro Corona per il consueto dialogo a distanza con “Bianchina”.

L’appuntamento con la nuova edizione di E’ sempre Cartabianca è il martedì in prima serata su Rete 4.