Torna l’appuntamento con È sempre Cartabianca, il talk show di informazione, politica ed attualità condotto da Bianca Berlinguer in prima serata su Rete 4. Scopriamo in anteprima tutti gli ospiti, le anticipazioni e i temi al centro della puntata di stasera, martedì 29 ottobre 2024.

È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer: i temi e le anticipazioni di martedì 29 ottobre 2024

Stasera, martedì 29 ottobre 2024 dalle ore 21.25 va in onda una nuova puntata di “E’ sempre Cartabianca“, il programma Videonews condotto da Bianca Berlinguer in prima serata su Retequattro. Dopo l’appuntamento della domenica, Bianca Berlinguer torna nel consueto appuntamento del martedì sera per discutere dei temi più caldi con la presenza in studio e in collegamento di ospiti e personaggi del mondo della politica, dell’informazione e del giornalismo.

Tra i temi centrali della puntata di stasera c’è l’emergenza sanità nel nostro Paese. Cresce sempre di più il numero di persone costrette a pagare di tasca propria una serie di prestazioni sanitarie. La sanità pubblica italiana oramai è sempre più in linea con quella privata americana. In studio un confronto tra le due a poche settimane dal voto delle elezioni americane.

È sempre Cartabianca, ospiti di stasera: torna Mauro Corona

Nella puntata di stasera di martedì 29 ottobre 2024, a “E’ sempre Cartabianca”, spazio ancora all’inchiesta su Onlyfans: chi c’è dietro molte delle ragazze che si dedicano a foto, video e incontri sessuali? Infine spazio al tema casa, un altro problema per milioni di italiani che si ritrovano a tirare avanti tra affitti sempre più cari, sfratti e operazioni abusive. Una situazione che si fa sempre più complessa e difficile anche a causa dell’inflazione e l’aumento del costo della vita.

Come sempre a discutere dei temi al centro della puntata di stasera tanti ospiti in studio e in collegamento. Tra questi segnaliamo: Concita De Gregorio, Francesca Barra e tanti altri. Ad inizio puntata il confronto a distanza tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona sui temi più caldi degli ultimi giorni.

L’appuntamento con E’ sempre cartabianca è il martedì in prima serata su Rete 4.