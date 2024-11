Bianca Berlinguer torna in prima serata con una nuova puntata di È sempre Cartabianca, il talk show di informazione, politica ed attualità trasmesso in prima serata su Rete 4. Ecco in anteprima tutti gli ospiti, le anticipazioni e i temi al centro della puntata di stasera, martedì 26 novembre 2024.

Al centro della puntata gli argomenti che hanno tenuto banco nel dibattito politico dell’ultima settimana: dal vertice dei leader della maggioranza sulla manovra economica. Non solo, spazio anche alle discussioni sul patriarcato in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne. Spazio anche un nuovo capitolo dedicato all’inchiesta sul mondo di OnlyFans, il servizio sotto forma di sito web, con sede a Londra, Regno Unito, che offre un servizio di intrattenimento tramite abbonamento. Chi organizza e gestisce le attività, ottenendo di rimando una parte dei compensi? Ma sopratutto chi spinge le giovani ad avere rapporti con uomini molto più grandi di loro?

È sempre Cartabianca, ospiti di stasera: c’è Mauro Corona

Nella puntata di stasera di martedì 26 novembre 2024, a “E’ sempre Cartabianca”, Bianca Berlinguer torna sul tema di Onlyfans con un nuovo reportage esclusivo con alcune nuove testimonianze permetteranno di conoscere dettagli inediti e fare dei passi avanti significativi sulla vicenda. Infine, un approfondimento sulle modalità con cui social e piattaforme vengono utilizzati per cercare incontri sessuali a pagamento. Una giornalista si è finta minorenne e ha pubblicato un annuncio online: sono arrivate subito decine di chiamate da parte di uomini interessati a incontrarla

A discutere dei temi al centro della puntata di stasera tanti ospiti in studio e in collegamento. Tra questi segnaliamo: Concita De Gregorio, Francesca Barra e tanti altri. In apertura di puntata il confronto a distanza tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona sui temi più caldi della settimana.

