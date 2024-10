Bianca Berlinguer è a pronta a condurre ‘È sempre Cartabianca‘ in un’edizione speciale dedicata alle elezioni Usa. La conduttrice, al suo secondo anno in Mediaset, sarà la protagonista di una lunga maratona tv. Scopriamo insieme quando andrà in onda e quanto durerà la sua trasmissione.

È sempre Cartabianca sulle elezioni Usa: quando in tv

Appuntamento da non perdere con Bianca Berlinguer. ‘È sempre Cartabianca’ andrà infatti in onda con una puntata speciale dedicata alla sfida tra Donald Trump e Kamala Harris. Tutta la redazione del programma è al lavoro infatti per una lunga maratona televisiva dedicata alle elezioni USA. Lo speciale andrà in onda su Retequattro martedì 5 novembre 2024 a partire dalle 21.30 e terrà compagnia ai telespettatori fino alle 6 del mattino del giorno seguente.

Il 5 novembre si vota negli Stati Uniti il 47esimo presidente degli Stati Uniti. Bianca Berlinguer seguirà con attenzione il voto commentando i principali exit poll e le proiezioni su chi dei due candidati è in vantaggio. In queste ore Trump e la Harris stanno tenendo gli ultimi comizi cercando di portare dalla loro parte gli elettori. Secondo un sondaggio pubblicato da Abcnews, la democratica sarebbe in leggero svantaggio (49% contro il 51%) rispetto al repubblicano tra gli elettori registrati, mentre il vantaggio della vice presidente è del 51% contro il 47%, tra i probabili elettori.

Zona bianca prende il posto di È sempre Cartabianca di domenica

Le elezioni Usa hanno provocato un cambio di programmazione dei Canali Mediaset per questa settimana. Il consueto appuntamento domenicale con ‘È sempre Cartabianca di domenica’ si fermerà domenica 3 novembre 2024 per fare spazio ad una puntata speciale di “Zona Bianca” con Giuseppe Brindisi. Il programma di Bianca Berlinguer riprenderà domenica 10 e domenica 17 novembre, sempre su Retequattro.

La prima puntata di ‘È sempre Cartabianca di domenica‘ è andata in onda il 20 ottobre 2024 in prima serata alle ore 21.25. La trasmissione è sempre in diretta e si differenzia da quella del martedì per i temi trattati, puntando più sull’attualità.