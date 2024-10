È sempre Cartabianca di domenica, il talk show di informazione, politica ed attualità condotto da Bianca Berlinguer approda in prima serata anche la domenica sera su Rete 4. Scopriamo in anteprima tutti gli ospiti, le anticipazioni e i temi al centro della prima puntata di domenica 20 ottobre 2024.

È sempre Cartabianca di domenica, i temi e le anticipazioni della puntata del 20 ottobre 2024

Domenica 20 ottobre 2024, dalle ore 21.25, va in onda la prima puntata di “È sempre Cartabianca di domenica“. La versione festiva del programma Videonews di Bianca Berlinguer arriva come sempre in prima serata su Rete 4. In queste puntate speciali, la giornalista e conduttrice torna ad occuparsi dei principali temi al centro del dibattito politico e pubblico, ma con nuovi approfondimenti e punti di vista. Tra i temi al centra della prima puntata della versione di domenica, Bianca Berlinguer con i suo ospiti si occupa della manifestazione della Lega a Palermo per sostenere Matteo Salvini, che rischia sei anni di carcere nel processo Open Arms.

Non solo, spazio anche al tema sicurezza con un dibattito centrato sul decreto sicurezza approdato in Senato e di cui si continua a discutere dopo il recente caso di cronaca riapre la discussione sulla legittima difesa. Si tratta del caso di cronaca nera che ha visto un uomo ucciso con venti colpi di forbici per aver tentato di rubare alcuni Gratta e Vinci in un bar.

È sempre Cartabianca, ospiti di stasera: c’è anche Mauro Corona

Non solo, nella prima puntata di stasera di domenica 20 ottobre 2024, a “E’ sempre Cartabianca di domenica”, Bianca Berlinguer e i suoi ospiti si occupano anche della prossime elezioni presidenziali americane. A Novembre in America si voterà per il nuovo Presidente degli Stati Uniti con la sfida apertissima tra Donald Trump e Kamala Harris. Spazio ad un reportage dal Texas per capire meglio perché la cultura delle armi sia così radicata negli Stati Uniti, dove la popolazione civile è la più armata al mondo e le aziende produttrici sono considerate tra le lobby politiche più influenti.

A discutere di questo e dei tutti i temi al centro della puntata ospiti in studio e collegamento. Tra gli ospiti di stasera: Concita De Gregorio, Francesca Barra e tanti altri. Da segnalare, come sempre, ad inizio puntata il confronto a distanza tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona sui temi più caldi degli ultimi giorni.

