Addio a Solange, il noto sensitivo e personaggio televisivo è morto all’età di 69 anni: trovato senza vita nella sua casa di Livorno.

Lutto nel mondo dello spettacolo: a soli 69 anni è morto Solange, il noto sensitivo e volto noto dello spettacolo. Paolo Bucinelli, questo il suo vero nome, è stato trovato senza vita nel pomeriggio di oggi nella sua abitazione di Collesalvetti, in provincia di Livorno. Il corpo senza vita del sensitivo è stato rinvenuto dai vigili di fuoco chiamati da alcuni amici che da diversi giorni non avevano sue notizie.

I vigili del fuoco sono così giunti all’abitazione di Bucinelli: prima hanno provato a bussare al campanello, ma dopo vari tentativi e dopo aver sentito il suo cellulare suonare invano dall’interno, sono entrati nella abitazione. Una volta dentro i vigili del fuoco hanno scoperto il cadavere del sensitivo. Poco dopo l’arriva del medico del 118 che ha confermato il decesso di Solange per cause naturali. La scorsa domenica, infatti, il personaggio televisivo era stato al pronto soccorso per la glicemia, ma era stato dimesso.

Solange, l’ultima apparizione in tv a UnoMattina

Basti pensare che pochi giorni fa Solange aveva partecipato al programma Unomattina su Rai1; un’ospitata che il sentivo aveva pubblicizzato anche sui social con un messaggio che, oggi in questo triste giorno, suona quasi come un saluto al suo pubblico: “la morte è una Sorpresa che rende Inconcepibile il Concepibile, io sono sempre stato così e anche in questo vi ho voluto sorprendere!! Tranquilli continuerò a portarvi Fortuna anche da lassù dalla mia Stella 🌟… vi voglio Bene ….S»

Sui social in tanti stanno ricordando Solange. Tra questi c’è anche la grande amica Vladimir Luxuria che su Twitter ha scritto: “mi mancherai #Solange, le tue improvvisazioni poetiche in rima, la stima che nutrivi per me, la tua “Luxi” come mi chiamavi, le previsioni sempre ottimistiche e confortanti, le risate insieme e la follia colorata delle tue chiome e del tuo umorismo R.I.P“.