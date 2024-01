Il mondo del cinema e della televisione dicono addio a David Soul, attore, cantautore e regista americano balzato alla fama internazionale grazie al ruolo del biondo nella celebre serie di “Starsky & Hutch“.

David Soul, è morto l’attore di Starsky & Hutch

Lutto nel mondo della televisione e del cinema. E’ morto l’attore David Soul conosciuto in tutto il mondo per aver interpretato il personaggio di Kenneth “Hutch” Hutchinson nella famosissima serie Starsky & Hutch. Ad annunciarne la scomparsa è stata la moglie Helen Snell. David Richard Solberg, questo il suo vero nome, era nato il il 28 agosto del 1943 a Chicago. I primi passi nel mondo della recitazione arrivano con i telefilm e con qualche passaggio nelle puntate di Star Trek. Poi il grande salto al cinema: recita nel film “Una 44 Magnum per l’ispettore Callaghan” con Clint Eastwood, ma la svolta arriva nel 1975 quando viene scelto per la serie tv di “Starsky & Hutch”.

Nella celebre serie, l’attore ha interpretato il ruolo del detective Hutchinson accanto al collega ed amico Paul Michael Glaser. Non solo attore, visto che David si era fatto apprezzare e conoscere anche come cantautore. Negli anni ’70, infatti, ha pubblicato una serie di singoli raggiungendo anche la vetta delle classifiche in Inghilterra ed America con i brani “Don’t give up on us” e “Silver Lady”.

David Soul, malattia e causa morte

Dopo il grandissimo successo con il detective Hutchinson nella serie “Starsky & Hutch”, Davi Soul vive un momento di grande difficoltà. Sono sempre meno le apparizioni in serie e film se non qualche ospitata in programmi televisivi. Sono anni davvero duri che lo portano anche a cadere nel vortice dell’alcol. Una dipendenza che diviene quasi una malattia per l’attore che riesce ad uscirne fuori grazie alla terapia. Nel 2004 torna a rivestire i panni del mitico detective nel film “Starsky & Hutch” per un cameo nella parte finale.

Successivamente ha partecipato alla serie inglese “Lewis”, mentre nel 2014 ha partecipato ad uno spot televisivo con il singolo “Silver Lady”. Tra le ultime apparizioni quella con l’amico e compagno di una vita Paul Michael Glaser.