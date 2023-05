Lutto nel mondo del cinema: è morta Isa Barzizza all’età di 93 anni. Attrice e interprete di successo è stata per diversi anni la musa di Totò.

Isa Barzizza è morta all’età di 93 anni

Addio a Isa Barzizza, attrice e interprete di successo. A comunicarne la morte all’età di 93 anni è stato don Paolo Pala, il parroco di Palau, dove la Barzizza si era trasferita da più di 40 anni. “Comunico che è venuta a mancare la nostra compaesana acquisita, cittadina onoraria di Palau. Alla figlia Carlotta, al genero Gigi, ai nipoti Martino e Nicola vadano le nostre più affettuose condoglianze” – le parole del parroco pubblicate su Facebook che celebrerà anche i funerali dell’artista nella Chiesa del Redentore.

Muse e spalla di Totò, la Barzizza era la figlia del musicista Pippo Barzizza. Una carriera di grande successo che l’hanno vista recitare accanto a pilastri della commedia e del cinema italiano: da Totò a Carlo Campanini, da Nino Taranto a Walter Chiari fino a Carlo Dapporto.

Isa Barzizza: da Totò alla tv

Isa Barzizza era nata il 22 novembre del 1929 a Sanremo. Il suo nome diventa popolare con il teatro della rivista e subito dopo aver concluso gli studi comincia la sua carriera nel mondo del teatro grazie ad Erminio Macario. Nel 1947 debutta ne “Le educande di San Babila” e poi in “Follie” di Amleto del 1947-48. La consacrazione arriva con Totò che ne fa una musa. Con il re della risata recita negli spettacoli “C’era una volta il mondo” (1948) e “Bada che ti mangio” (1949) e debutta al cinema nel film “I due orfanelli” del 1947. Inizia così una lunga collaborazione con Totò con cui recita in ben 11 film tra cui “Fifa e Arena” di cui è memorabile una scena in cui recita completamente nuda dietro ad acquario coperta da un pesce.

Non solo cinema, ma anche teatro. A soli 31 anni, nel pieno della carriera, decide di lasciare il mondo dello spettacolo in seguito alla morte del marito Carlo Alberto Chiesa. Nei primi anni ’90 torna a lavorare con Gigi Proietti ne “La pulce nell’orecchio” e in “Arsenico e vecchi merletti” di Joseph Kesselring, per la regia di Mario Monicelli. Poco dopo debutta come conduttrice in tv nel programma “Mai dire mai” del 1989 con Fabio Fazio e Giampiero Mughini e trasmesso su Rai3. Tra gli ultimi lavori: la fiction “Non lasciamoci più” e il film “Viva l’Italia”.