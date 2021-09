Durante i Seat Music Awards 2021, Ligabue ha ufficializzato la data dell’uscita del suo biopic in episodi per Raiplay. Si intitola É andata così e sarà disponibile a partire dal 12 ottobre 2021. Vediamo i dettagli.

Ligabue è l’Artista più premiato all’Arena di Verona

All’Arena di Verona Ligabue ha cantato uno dei suoi pezzi più amati, Piccola Stella Senza Cielo, ed è stato premiato per la raccolta 77+7 uscita in piena pandemia. Si tratta di un progetto che vede i suoi trent’anni di carriera e sette brani inediti, ormai editi, tra cui Volente o nolente in duetto con Elisa e La ragazza dei tuoi sogni.

Inoltre, Ligabue è l’artista che in 15 anni è stato più premiato sul palco dell’Arena di Verona. Questa è stata la motivazione per il premio. In attesa della ripresa della musica dal vivo come eravamo abituati, Ligabue ha rimandato al 4 giugno 2022 l’evento per celebrare i suoi 30 anni in un giorno che si terrà a Campovolo.

“Tornare ad abbracciare, guardare le persone in carne e ossa, emozionarmi con loro, è un mio grande desiderio, ma le restrizioni dovute alla pandemia ci obbligano a rimandare. Sarà ancora più bello”

É andata così con Ligabue e Stefano Accorsi

Il rocker di Correggio, si è raccontato in sette capitoli tra ricordi, aneddoti ed esibizioni particolari. Ad accompagnarlo nel viaggio di É andata così, l’attore bolognese Stefano Accorsi. In questa esperienza, i due che hanno lavorato nei film da regista di Luciano Ligabue (Radiofreccia e Made in Italy) sono riusciti a godersi maggiormente i vari momenti.

La sceneggiatura per É andata così, è stata scritta dallo stesso Ligabue insieme a Massimo Cotto con il quale ha scritto la sua autobiografia per Mondadori.

Durante gli episodi di É andata così, interverranno anche suoi colleghi come Elisa, Francesco De Gregori e attori come PierFrancesco Favino e tanti altri. Ogni episodio durerà 15 minuti e in tutto, per sette capitoli, saranno 21.