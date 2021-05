Con la sua partecipazione all’Isola dei Famosi ha sfatato il mito della ragazza ricca e viziata. Drusilla Gucci è stata la vera rivelazione della nuova edizione del reality. Ha conquistato il pubblico con il suo humour nero e ad oggi quando le si chiede come abbia fatto a fare breccia nel cuore dei telespettatori rivela che la trasparenza e la sincerità sono state le sue armi vincenti. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Drusilla ha fatto un bilancio di questa avventura rivelandoci di essere rimasta fedele a se stessa.

Ha raccontato che prima della partenza era la convivenza con il gruppo a spaventarla di più. Poi una volta messo piede sull’isola si è ricreduta perché la sua preoccupazione è diventata la fame. Durante la sua permanenza, Drusilla ha mantenuto un atteggiamento defilato senza mai esporsi alle polemiche e alle discussioni. Parlando del gruppo dei naufraghi, Drusilla ha commentato il comportamento di Miryea Stabile, espresso un parere su Awed e ci ha rivelato che fa il tifo per Francesca Lodo, una donna che le è stata molto vicino e di cui ha invidiato la tenacia.

Drusilla Gucci vuole diventare una scrittrice e far conoscere le opere che ha scritto. Spera però al contempo che quella dello spettacolo non sia stata solo una parentesi. Le chiediamo allora se le piacerebbe prendere parte al Grande Fratello Vip come il suo imitatore Tommaso Zorzi e la risposta non si fa attendere. In quel caso, Drusilla, la fame non ti perseguiterebbe almeno e saresti salva!

Isola dei famosi 2021: Intervista a Drusilla Gucci

Drusilla, sei stata la vera rivelazione di questa edizione. Contenta? Che esperienza è stata?

Non mi sarei mai aspettata di avere questo consenso. Anzi, ero convinta che non sarei piaciuta al pubblico perché riconosco di avere un carattere chiuso. “L’Isola dei Famosi” mi ha regalato l’amore del pubblico. Penso che la trasparenza e la sincerità mi abbiano fatta apprezzare di più dal pubblico. Non ho indossato maschere ma sono rimasta fedele a me stessa. Anche il mio humour nero ha fatto la differenza (ride).

Cosa ti aveva convinta a partecipare all’Isola dei Famosi?

Volevo sfidare me stessa per capire fin dove potevo spingermi. E poi volevo sfatare il mito che una ragazza bionda e con un cognome importante sia una persona viziata che non riesce a sopportare nulla. Spero di aver fatto capire che del cognome non mi interessa. Sono riuscita a sopravvivere per un mese e questo è stato un ottimo risultato.

Ti abbiamo vista sofferente. Non avevi messo in conto di poter patire così tanto la sofferenza per la fame?

Le cose bisogna viverle sulla propria pelle perché altrimenti non si comprendono fino in fondo. E’ chiaro che non sono una sprovveduta. Sapevo perfettamente che avrei dormito per terra e che avrei sofferto la fame ma un conto è dirlo a parole e un conto è sperimentarlo. Il mio corpo non era abituato e ne ho risentito.

Prima di partire, cosa ti spaventava di più?

Mi spaventava molto la convivenza con un gruppo che non mi ero scelta. Sono una persona solitaria e le persone con cui condivido la vita me le scelgo accuratamente.

E’ stata una convivenza difficile?

Ho fatto un po’ fatica all’inizio ma poi sono riuscita più o meno ad integrarmi nel gruppo. Non ho trovato persone antipatiche.

Qual è stato il momento più difficile che hai vissuto?

Ho vissuto due momenti difficili. Il primo è stato quando mi sono trovata catapultata sull’isola con persone che non conoscevo e che erano più grandi di me. E poi gli ultimi giorni sono stati complicati perché il mio fisico era arrivato al collasso e non riuscivo neanche più a stare in piedi. Per non parlare poi della pioggia che quasi me ne stavo dimenticando.

Quindi mi pare di capire che tu non ti sia pentita della scelta di non rimanere.

Assolutamente no. Non ci ho ripensato perché sarei un’ipocrita. Ero arrivata davvero al limite. La scelta che ho preso è stata quella più giusta.

Raramente ti sei esposta a polemiche o a discussioni. E’ stata una tua scelta quella di mantenere un atteggiamento defilato?

Detesto le polemiche e le discussioni soprattutto se si tratta di sciocchezze. Avrei partecipato alle discussioni se fossero state serie e importanti. Per me non solo non lo erano ma neanche mi riguardavano. Non c’erano persone che mi avevano attaccata e che potevano aspettarsi da me una reazione.

Avevi dichiarato di voler partecipare all’Isola anche per farti conoscere come autrice di libri fantasy.

Ho scritto dei libri che però sono rimasti ancora nel cassetto. Non li ho ancora proposti a nessuna casa editrice e sono in fase di valutazione.

Dopo un iniziale avvicinamento a Miryea il vostro rapporto si è raffreddato. Cosa non hai gradito del suo comportamento?

Abbiamo due caratteri diversi e all’inizio patendo la fame e non sopportando i rumori mi infastidiva che lei si mettesse a cantare. Le cose sono cambiate tra di noi quando le ho detto che si stava comportando come una bandierina. Purtroppo lei non l’ha presa bene e l’ha vissuta come una critica. Io invece gliel’avevo fatto notare in modo amichevole. Lei ci è rimasta male tanto che quando è stata eliminata la prima volta mi ha dato il bacio di Giuda. Mi dispiace perché io le avevo dato un consiglio. Se avessi voluto offenderla le avrei detto altre cose.

Sei stata accusata di averla tradita in seguito alla nomination.

Non mi era piaciuto per come si era comportata e volevo darle un imput per farle capire che era meglio cambiare atteggiamento. Volevo che tornasse ad essere lucida rispetto alla situazione.

In queste settimane, è stata molto attaccata dal gruppo.

L’ho vista in difficoltà. Il gruppo le si è ritorto contro nel momento in cui lei ha accusato Gilles. Secondo me anche in quel momento non si è accorta che poteva mettere in difficoltà una persona che già stava soffrendo. Poteva esprimersi in altri modi.

Tua mamma aveva dichiarato che l’unico che ti sarebbe potuto piacere sull’Isola era Awed. Mi pare di capire però che la scintilla non sia scoccata.

Awed ha tirato il sasso e poi ha nascosto la mano. Io sono una ragazza all’antica. Lui ha declamato le poesie di Leopardi per far colpo su di me. Io ho apprezzato il gesto, anche perché condivido lo stesso ottimismo del poeta, ma poi non ha fatto seguire altro. Poi ho visto che ci prova con tutte. Ha perso la sua occasione (ride ndr).

Che idea ti sei fatta degli altri naufraghi? E per chi tifi?

Con alcuni naufraghi ho legato meno per un fattore di età. Mi riferisco a Brando Giorgi e a Roberto Ciufoli. Tifo per Francesca Lodo. La trovo una grande donna, sempre combattiva. Ho invidiato la sua tenacia tanto che le ho chiesto quale fosse il suo segreto. Nell’ultima settimana mi è stata molto vicina e ha provato in tutti i modi a farmi rimanere. E’ stata davvero carina.

Hai trovato in Tommaso Zorzi il tuo imitatore perfetto. Ti ha lusingato sapere che eri la sua naufraga preferita? Lo avevi seguito al Grande Fratello Vip o l’hai conosciuto in veste di opinionista?

Avevo visto Tommaso al Grande Fratello Vip. Sono stata molto felice di essere stata la sua preferita anche perché temevo che mi avrebbe messa subito in croce. Mi sono sentita supportata ed è stata una bella iniezione di autostima.

Dopo “L’Isola dei famosi” pensi di voler continuare a lavorare nel mondo dello spettacolo?

Non voglio pensare che sia stata solo una parentesi. Dopo questo primo gradino mi piacerebbe proseguire la scalata. Ovviamente, non rinuncerei alla mia passione per la scrittura e al Green design. Il mio sogno rimane di diventare una scrittrice e di divulgare le mie opere.

Al Grande Fratello Vip ti piacerebbe partecipare?

Anche quella deve essere una bella sfida. Sarei curiosa. Credo che possa essere un’occasione per far conoscere al pubblico altri aspetti della mia personalità.