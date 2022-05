Drusilla Foer dopo il Festival di Sanremo e i David di Donatello torna con un programma in tv che è la nuova versione di “Almanacco del giorno dopo”. «Adoravo quel programma, era utile e amichevole. Io ho inserito alcune novità, e oltre a condurre canterò». Scopriamo qualche dettaglio in più sulla data di messa in onda e in cosa consiste.

Drusilla Foer di nuovo in tv con “L’almanacco del giorno dopo”: ecco la data di messa in onda

Dopo il successo di Sanremo, Drusilla Foer, alter ego di Gianluca Gori, torna in tv dal 6 giugno 2022 alle ore 19.50 su Rai2 con un programma quotidiano: “Drusilla e l’almanacco del giorno dopo”, una riproposizione della celeberrima trasmissione Rai andata in onda dal 1976 al 1994.

La scelta di riproporre questo programma nasce dall’amore che la Foer ha per la “tv gentile” nel senso che ama i toni pacati e il modo garbato di entrare nelle case degli italiani. Un programma che dice anche cose molto semplici e ovvie come: a che ora sorge e tramonta il sole, a che ora si leva la luna, qual è il santo del giorno… Cose carine da sapere, che preparavano all’arrivo del giorno dopo.

Drusilla pensa che questo sia un programma piacevole da riproporre: un tipo di televisione amichevole, intelligente, elegante e utile… Naturalmente inserirà anche qualche “drusillata”.

Drusilla Foer alla conduzione de L’almanacco del giorno dopo dal 6 giugno su Rai 2 alle 19.50

La Foer raggiunta da Sorrisi fa sapere che riproporrà delle rubriche affermando:

«Riprendo delle rubriche “Domani avvenne”: sapere cosa è accaduto di importante quel giorno è interessante. E poi ho inserito delle novità: il personaggio del giorno dopo, la canzone del giorno dopo, che canterò accompagnata dal pianista in studio, la “Giornata mondiale del…”. Oltre a collegamenti esterni su vari temi».

Drusilla Foer ripropone quindi una tv garbata e gentile, tipica degli anni in cui andava in onda l’almanacco che ha visto tra l’altro protagonisti: Mina, Totò, Vittorio De Sica, Johnny Dorelli, Sandra e Raimondo, Bice Valori e Paolo Panelli, Sandra Milo, Paolo Poli.

Quella era una televisione dove i protagonisti avevano fatto l’avanspettacolo, e se non sapevi lavorare il pubblico ti tirava la frutta. Insomma nulla a che vedere con un certo tipo di tv dai toni altissimi, urlati, sguaiati e senza un briciolo di talento!