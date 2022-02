Dopo il successo di pubblico ottenuto durante il Festival di Sanremo 2022, Drusilla Foer alter ego di Gianluca Gori, è pronta a sbarcare in prima serata su Rai 1. La Foer si aggiudica, come riportato da Dagospia la co-conduzione insieme a Francesco Gabbani e Nino Frassica, di un programma che ben presto vedremo in onda sulla prima rete della Tv di Stato. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Drusilla Foer conduttrice di “Ci vuole un Fiore” su Rai 1 con Gabbani e Frassica

L’effetto Sanremo si abbatte sui palinsesti della prima rete della Tv di Stato. Drusilla Foer dopo il successo di pubblico ottenuto durante la sua ospitata all’ultima edizione della celebre kermesse canora, si aggiudica la co-conduzione del programma “Ci vuole un fiore” insieme al cantante Francesco Gabbani e all’attore Nino Frassica.

“Ci vuole un Fiore”: il format

“Ci vuole un Fiore” è una nuova proposta di intrattenimento presentata da Rai 1 e che andrà in onda in due prime serate del venerdì subito dopo il termine del Cantante Mascherato. Il titolo del nuovo programma è quello di un celebre album musicale di Sergio Endrigo: “Ci vuole un fiore”. Al centro delle due serate evento il tema della sostenibilità, della mobilità e della musica. Un varietà in cui si alterneranno numeri musicali, esibizioni di danza e di comicità.

“Ci vuole un Fiore” su Rai 1 con Drusilla Foer, Gabbani e Frassica: quando in tv

Lo show “green” dal titolo “Ci vuole un Fiore” prodotto da Ballandi andrà in onda in prima serata su Rai 1 venerdì 1 e 8 aprile 2022. L’obbiettivo del format è sensibilizzare i telespettatori sull’importanza delle piccole azioni che animano la nostra vita di tutti i giorni e su come possano aiutare il nostro pianeta. Lo show, in onda in due puntate, sarà condito con i classici ingredienti del varietà e della televisione di intrattenimento.