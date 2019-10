A Dritto e rovescio nel mirino ci sono i vegani, ma la carne al fuoco è tanta? Ospite nel programma di Rete 4 ieri sera, giovedì 3 ottobre 2019, Jacopo Fo ha urlato più volte “sta zitta” contro Daniela Martani. “Non vuoi sentire ragione. Non ti interessa il parere degli altri” le parole dello scrittore che, in collegamento, ha improvvisato anche alcune smorfie, a quanto pare rivolte vs l’altra opinionista. Ecco il video Mediaset per rivedere il momento trasmesso in puntata.