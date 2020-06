“Dritto e Rovescio“, il programma di approfondimento e di inchiesta condotto da Paolo Del Debbio torna su Retequattro con l’ultimo appuntamento della stagione 2019-2020. Scopriamo gli ospiti e i temi al centro della puntata in onda questa sera, giovedì 25 giugno 2020 in prima serata su Rete 4.

Dritto e Rovescio ospiti stasera: intervista a Matteo Salvini

Giovedì 25 giugno 2020 alle ore 21.25 in prima serata su Rete 4 va in onda l’ultimo appuntamento di stagione di “Dritto e rovescio”, il programma di approfondimento e di inchiesta condotto da Paolo Del Debbio.

Per l’ultima puntata Paolo Del Debbio intervista Matteo Salvini. Il leader della Lega è pronto a rispondere alle domande del giornalista e conduttore che verteranno principalmente sull’attuale situazione economica, politica e sociale dell’Italia. In particolare Salvini parlerà degli Stati Generali e delle varie proposte pensate per rilanciare l’economia del Paese dopo la crisi economica causata dal lockdown e dall’emergenza sanitaria da Coronavirus. Non solo, il leader della Lega si soffermerà anche sulla proposta del Governo di ridurre dell’Iva, ma anche sulla profonda crisi che ha coinvolte tantissime attività produttive e commerciali senza dimenticare poi il problema dell’immigrazione e dell’accoglienza.

Dritto e Rovescio su Rete 4: la diretta dell’ultima puntata

Non solo l’intervista a Matteo Salvini durante la diretta dell’ultima puntata di Dritto e Rovescio in onda giovedì 25 giugno 2020 su Rete 4. Paolo Del Debbio, infatti, tornerà ad occuparsi dell’emergenza sanitaria da Coronavirus e alle conseguenze che hanno coinvolto il nostro Paese. Il lockdown di circa due mesi se da un lato ha permesso di diminuire i contagi da Covid-19, dall’altro ha causato una profonda crisi economica destinata a durare a lungo. Intanto a distanza di mesi persistono i ritardi nei pagamenti delle casse integrazioni per milioni di italiani che lamentano di non aver ancora ricevuto nulla.

Infine spazio a due argomenti di attualità: il primo nel mese del Pride riguarda la nuova proposta di legge contro l’omofobia fortemente criticata dalla Cei e il secondo “come sarà l’estate 2020”? Si preannuncia un’estate diversa tra distanziamento sociale, uso della mascherina e l’inesorabile aumento dei prezzi.