Al via la nuova stagione di Dritto e rovescio, il programma prodotto da Videonews e condotto da Paolo Del Debbio. Al centro del programma, l’attualità politico-economica del Paese raccontata dai suoi protagonisti informazione ed attualità. Scopriamo le anticipazioni e gli ospiti di stasera, giovedì 11 settembre 2025.

Dritto e rovescio stasera, i temi della puntata dell’11 settembre 2025 su Rete 4

Stasera, giovedì 11 settembre 2025, dalle ore 21.33 torna la nuova edizione di Dritto e rovescio, il talk show condotto da Paolo Del Debbio trasmesso in prima serata su Retequattro. La prima puntata della nuova stagione 2025-2026 parte con una intervista esclusiva al Vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Un confronto diretto incentrato sui principali temi di attualità politica e internazionale. A cominciare dai nuovi interventi della Russia anche in Polonia, alla questione di Gaza, fino alle difficoltà economiche del nostro Paese tra caro vita e salari.

Non solo, durante la puntata di stasera di Dritto e Rovescio ampio spazio anche a un dibattito sulla privacy e la sicurezza digitale. In particolare Paolo Del Debbio con i suoi ospiti si sofferma sui recenti scandali legati ai siti sessisti, i cui contenuti sono stati diffusi online, aprendo interrogativi urgenti sulla tutela dei cittadini.

Dritto e rovescio, gli ospiti di stasera 11 settembre 2025 su Rete 4

Tanti gli argomenti e i temi al centro della puntata di stasera di Dritto e Rovescio. Il programma televisivo italiano di genere talk show, politico e rotocalco torna in tv dopo la pausa estiva con la nuova stagione 2025-2026. Come sempre il giornalista e conduttore potrà contare sulla presenza in studio e in collegamento di tantissimi ospiti con cui discutere e commentare dei temi al centro della puntata di stasera. Tra gli ospiti della puntata di stasera ci sono: Andrea Delmastro Delle Vedove, Chiara Appendino e Chiara Tenerini.

L’appuntamento con Dritto e Rovescio è il giovedì in prima serata su Rete4.