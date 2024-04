Paolo Del Debbio torna in diretta con una nuova puntata di Dritto e rovescio, i talk show, politico e rotocalco, tramesso in prima serata su Rete 4. Scopriamo tutti i temi, gli ospiti e i protagonisti della puntata di stasera, giovedì 25 aprile 2024.

Dritto e rovescio, la diretta di stasera: giovedì 25 aprile 2024

Giovedì 25 aprile 2024 dalle 21.25 appuntamento con una nuova puntata di “Dritto e rovescio“, il periodico di approfondimento giornalistico dedicato principalmente a temi di attualità e politica e al loro impatto sulla vita della gente comune. Alla conduzione come sempre Paolo Del Debbio pronto a tornare in diretta, in prima serata su Retequattro.

Al centro della puntata la recente protesta degli studenti universitari insieme al Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. Una protesta, quella dei giovani studenti universitari e Anna Maria Bernini, messa in piedi con un grande obiettivo: che venga fatto un distinguo tra libertà di pensiero e violenza.

Dritto e rovescio, ospiti di stasera: giovedì 25 aprile 2024

Non solo, in studio Paolo Del Debbio è pronto ad incontrare Bianca Berlinguer per un confronto sulle tematiche più calde ed importanti delle ultime settimane. Con la giornalista e conduttrice di “E’ sempre Cartabianca”, infatti, si cercherà di fare un punto sullo scenario italiano, toccando i principali temi di attualità sociopolitica. Infine spazio alla festa del 25 aprile, la Festa che celebra l’Anniversario della Liberazione dell’Italia. Una festa che viene trattata nella dialettica duale e polemica. In studio tantissimi ospiti pronti a confrontarsi e dibattere sui temi della puntata. Tra questi vi segnaliamo: Letizia Moratti, Giovanni Donzelli, Pina Picierno, Silvia Sardone e Dino Giarrusso.

L’appuntamento con Diritto e Rovescio è come sempre il giovedì in prima serata su Rete 4.