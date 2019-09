Nuovi ospiti per Paolo Del Debbio, stasera a Dritto e rovescio. Il programma di Rete 4 torna in onda in prima serata dalle ore 21.25 di questo giovedì 26 settembre 2019 e, tra le altre cose, dà spazio anche ad un’intervista.

L’intervista a Giorgia Meloni, infatti, sarà in diretta e in apertura di puntata. La leader di Fratelli d’Italia parlerà del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, del clima e della situazione del campo Rom di via Salone, a Roma.

Tra gli altri ospiti di questa sera (in studio e in collegamento): Maurizio Gasparri e Alessia Morani (per il talk sulle possibili tasse in arrivo); Lucia Bergonzoni e Davide Faraoni (per quello sul tema dell’immigrazione).

Ecco il video Mediaset col nuovo promo e le anticipazioni.