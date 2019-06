Dritto e Rovescio torna in prima serata su Retequattro. Nuovo appuntamento con il programma di approfondimento giornalistico e di inchiesta condotto con grande successo da Paolo Del Debbio. Ecco le anticipazioni e gli ospiti di giovedì 6 giugno 2019.

Giovedì 6 giugno alle ore 21.25 nuovo appuntamento con “Dritto e rovescio”, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Paolo Del Debbio in prima serata su Rete 4.

In apertura si parla dell’attuale situazione del nostro Paese in seguito dell’apertura di una procedura di infrazione a Bruxelles. Questa procedura ha avuto delle serie conseguenze sui mercati economici che ad oggi restano instabili con il rischio di una crisi economica. A discuterne in studio diversi ospiti: dalla senatrice della Lega Lucia Borgonzoni, la deputata del PD Lia Quartapelle, Alessandra Mussolini e il generale Leonardo Tricarico.

Non solo, durante la puntata di giovedì 6 giugno si discuterà anche di lavoro. In particolare ci si soffermerà sulla chiusura dei negozi della catena Mercatone Uno e di quelli dello stabile napoletano della Whirlpool. In studio a parlarne ci saranno: Claudio Durigon, sottosegretario del Ministro del Lavoro, Alessia Morani del PD e Licia Ronzulli di Forza Italia.

Dritto e Rovescio su Rete 4: dalle pensioni d’oro al tema dell’accoglienza

Spazio poi ad un reportage sulle pensioni a cura di Paolo Del Debbio. Il giornalista e conduttore ha raccolta una serie di testimonianze per parlare di pensioni d’oro e di chi con la pensione minima non riesce ad arrivare a fine mese. A discuterne in studio ci saranno: Claudio Durigon il sottosegretario della Lega, Franco Picarone consigliere regionale della Campania e l’economista Giuliano Cazzola.

Ma non finisce qui, visto che con Alessia Morani, deputata del PD, si discuterà di accoglienza. Le parole di Papa Francesco e quelle di Roberto Fico, Presidente della Camera, pronunciate durante la parata del 2 giugno hanno spinto tutti a riflettere su una cosa: “noi italiani dobbiamo chiedere scusa agli stranieri che vivono qui, per il clima di odio in cui stiamo vivendo?”.

Infine torna Giovanni Vernia pronto a far divertire il pubblico con la sua simpatia ed ironia.