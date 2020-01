Torna Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento e di inchiesta condotto da Paolo Del Debbio su Retequattro. Scopriamo gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda questa sera, giovedì 23 gennaio 2020 su Retequattro.

Dritto e Rovescio su Rete 4: ospite Matteo Salvini

Giovedì 23 gennaio 2020 alle ore 21.25 nuovo appuntamento con “Dritto e rovescio”, il programma di approfondimento e di inchiesta condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4.

Ospite della puntata Matteo Salvini. Il leader della Lega è protagonista di una imperdibile intervista dedicata ai temi di attualità. Si parla del caso Gregoretti che prossimamente lo vedrà processato fino al digiuno da parte di chi lo sostiene. Non solo, spazio alle imminenti Elezioni di voto in Emilia-Romagna fino al movimento delle Sardine. Impossibile non affrontare anche il tema politico: tra i problemi interni del Partito Democratico e la crisi interna al Movimento 5 Stelle.

Dritto e Rovescio, ospiti di giovedì 23 gennaio 2020

Oltre all’intervista a Matteo Salvini, la puntata di giovedì 23 gennaio 2020 di Dritto e Rovescio è interamente dedicata alle Elezioni Regionali che si terranno domenica 26 gennaio in Emilia Romagna. Per molti queste elezioni potrebbero essere viste anche come un vero e proprio referendum sul leader della Lega. Sarà davvero così? A discuterne in studio l’europarlamentare del PD Elisabetta Gualmini, la deputata di Forza Italia Laura Ravetto e i giornalisti Chiara Geloni e Giuseppe Cruciani.

Non solo, spazio al tema dell’immigrazioni con nuovi sbarchi. In particolare ci si sofferma sulla decisione in corso al Senato relativo al Governo conte Bis.

Tra gli ospiti della serata anche Iva Zanicchi pronta a raccontarsi in una imperdibile intervista a pochi giorni dai suoi 80 anni. Infine si parlerà anche di cibo e di come il Made In Italy cominci ad essere penalizzo in Europa e nel mondo con lo chef Gianfranco Vissani, il presidente del Centro Consumatori Italia Rosario Trefiletti, i deputati Giovanni Donzelli e Gianfranco Librandi e la giornalista Sara Manfuso.