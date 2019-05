Nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Paolo Del Debbio in prima serata su Retequattro. Come sempre al centro del programma l’attualità politico-economica del Paese raccontata dalla voce dei suoi protagonisti. Ecco le anticipazioni e ospiti di stasera, giovedì 23 maggio 2019.

Dritto e Rovescio, ospiti giovedì 23 maggio

Giovedì 23 maggio alle ore 21.25 torna in prima serata su Retequattro l’appuntamento con “Dritto e rovescio”, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Paolo Del Debbio.

In apertura di programma spazio alla vicenda di Matteo Salvini recentemente attaccato su ogni fronte: dagli alleati di governo, ma anche dall’opposizioni. Non dimentichiamo poi i tantissimi striscioni di protesta che campeggiano sui palazzi di diverse città italiane. A discuterne in studio ci saranno Alessandro Morelli, Presidente della Commissione Trasporti della Camera, Alessandra Moretti del Partito Democratico e i giornalisti Maurizio Belpietro e Francesca Fagnani.

C’è tanta attesa poi per l’intervista di Silvio Berlusconi, Presidente di Forza Italia, che risponderà alle domande del padrone di casa Paolo Del Debbio. Non solo, ospite anche Carlo Calenda, ex Ministro dello Sviluppo Economico con cui si discuterà di alcuni dei temi più importanti dell’attualità politica.

Dritto e Rovescio, Del Debbio su Rete 4

Durante la puntata di giovedì 23 maggio 2019, Dritto e Rovescio si occuperà anche di Unione Europea. Per l’occasione verrà proposto un reportage che ha visto Del Debbio raccogliere le opinioni di alcuni cittadini italiani presso un mercato rionale a Milano. Al centro del dibattito il costo della vita e di come l’euro abbia influito e cambiato le nostre vite. A discuterne in studio Fabio Massimo Castaldo, europarlamentare e candidato alle prossime elezioni per il Movimento Cinque Stelle.

Non mancheranno poi le testimonianze di varie persone sia di sinistra che di destra a favore e contrari all’Unione Europea. Infine immancabile l’incursione ironica sull’attualità da parte del comico e attore genovese Giovanni Vernia.