Dreams and Realities – La Forza dei Sogni – soap turca disponibile online su Mediaset Infinity da lunedì 29 gennaio – ci regala ogni giorno nuovi episodi. A mezzanotte – dal lunedì al venerdì – sulla piattaforma viene reso disponibile una nuova puntata inedita visibile on demand della nuova soap con Özge Gürel. Cosa accadrà nella quarta settimana di programmazione? Scopriamo insieme cosa ci riservano le puntate settimanali dal 24 febbraio al 1° marzo.

Dreams and Realities – La Forza dei Sogni, trame al 1° marzo

Nelle nuove puntate della romantic comedy a tinte thriller vedremo Gunes che – dopo essersi fatta sfuggire un importante testimone – decide di non indagare più sulla morte della sua amica Meryem.

Nel frattempo Melike decide di lasciare Yigit. La giovane donna non vuole costringerlo a un matrimonio senza figli, ma la reazione di lui arriva del tutto inaspettata. Yigit le provoca un attacco di gelosia che la costringe a rivedere quanto aveva programmato.

Spoiler Dreams and Realities – La Forza dei Sogni: il ricatto di Mehves

Mehves ricatta il commesso della gioielleria nella quale Alaz ha comprato gli orecchini.

Dopo che Mehves e Alaz avevano convinto il gioielliere a non dare informazioni a Gunes riguardo ai gioielli acquistati per Meryem, l’uomo si dice pronto a rivelare di aver preso una mazzetta per costringerlo a non dire la verità.

Dreams and Realities – La Forza dei Sogni, anticipazioni al 1° marzo

Intanto Setenay ed Emre vivono un momento di celebrità dopo aver condiviso sul web le loro vicende. Il modo plateale nel quale si è conclusa la loro storia li rende infatti famosi sui social.

Nonostante i proponimenti iniziali, Gunes non può fare a meno di chiedersi cosa possa essere accaduto alla sua amica Meryem. Gunes si reca dal procuratore accompagnata da Alaz per raccontare la verità sulla morte di Meryem. Il procuratore però non può confermare le sue accuse.

Lo scopriremo tra qualche giorno, con le nuove anticipazioni Dreams and Realities – La Forza dei Sogni. Nel frattempo vi invitiamo a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle vostre soap preferite.