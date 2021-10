Drag Race Italia è in arrivo a Novembre. Finalmente il mondo delle Drag Queen non sarà più sconosciuto al grande pubblico. In giuria Priscilla, Tommaso Zorzi e Chiara Francini. Vediamo qualche informazione riguardante il programma, le prime dichiarazioni della giuria e il trailer video.

Drag Race Italia: quando inizia, giuria e promo

Lo show, in Italia, arriva prima su Discovery+ (a partire dal 19 novembre) e più avanti in replica in chiaro su Real Time. L’arte delle Drag Queen sarà raccontata da ogni angolo e il pubblico è già in fermento. Sui social, si sprecano i commenti in cui si ipotizzano gli interventi di Tommaso Zorzi. In molti si augurano di vederlo esibirsi sui tacchi. Del resto, indimenticabili sono le sue gesta all’interno della Casa del Gf Vip dello scorso anno.

La giuria di Drag Race Italia è apparsa con le idee molto chiare nel primo trailer rilasciato qualche ora fa, dal profilo Instagram del programma. Ecco le dichiarazioni rilasciate:

Tommaso Zorzi: “Appena ho saputo di essere uno dei giudici, mi è sembrato tipo un po’ Inception, era un sogno ricorrente, forse un incubo. Priscilla sarà la madre di tutti noi. Questo è un modo diplomatico per darle della vecchia“.

Chiara Francini: “Gli altri due giudici, teneri. Tommaso mi fa pensare ad una straordinaria mela acerba. Anche se io ho sempre preferito una macedonia di banane. Mi sento incosciente, coraggiosa, rivoluzionaria“.

Priscilla: “La cosa che mi ha reso più felice di tutte è il fatto che il programma sia finalmente arrivato in Italia. Presentarlo in questo momento per me è il massimo. Abbiamo un po’ bisogno di scandalizzare. Chiara è una drag queen intrappolata nel corpo di una donna“.

Drag Race Italia e l’importanza di esserci nel palinsesto televisivo italiano

L’arrivo di Drag Race Italia in questo periodo nel nostro paese cade a fagiuolo, per così dire. Il dibattito sul ddl Zan sembra aver perso appeal eppure gli episodi discriminatori nei confronti della comunità Lgbtqia non accennano a diminuire.

Nonostante lo show abbia come fine principale l’intrattenimento puro, è importante avere all’interno del palinsesto televisivo italiano un programma di questo genere che con il divertimento riesca ad aprire un varco anche solo nel raccontare l’impegno, il sacrifricio e la dignità dell’essere una Drag Queen che è un vero e proprio mestiere. Oltre che uno stato d’animo.

Drag Race Italia è, dunque, sempre più vicino e stando alle ultime stories di Tommaso Zorzi dobbiamo aspettarci una comunicazione sfavillante per il lancio del programma. Che lo show abbia inizia, al più presto.