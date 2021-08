Il prossimo campionato di calcio di Serie A è pronto a dare il calcio di inizio. Gli accordi per i diritti tv che sanciscono quale emittente potrà trasmettere il campionato di Serie A 2021-2022 sono stati fatti. Di seguito vediamo come vedere la prossima stagione della Serie A, ed i prezzi dei vari abbonamenti.

Dove vedere la Serie A 2021-2022

Il prossimo Campionato di calcio di Serie A 2021-2022 sarà trasmesso da: DAZN, Sky e Tim. Ma andiamo a vedere nel dettaglio come sarà ripartita la programmazione tv.

Serie A su DAZN

Sarà Dazn ad avere l’esclusiva per il prossimo campionato di calcio di Serie A 2021-2022 e per le successive 3 stagioni. Il servizio a pagamento di video streaming online, infatti, trasmetterà tutte le 10 partite del campionato di Serie A, 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky. Il costo dell’abbonamento è in offerta, a 19,99 euro al mese per 12 mesi (per i clienti attuali, a partire da settembre 2021). Ha lo stesso costo l’abbonamento riservato ai clienti che si sono abbonati entro il 28 luglio 2021. Per chi si è abbonato invece a Dazn dopo il 28 luglio 2021 il costo dell’abbonamento è di 29,99 euro al mese.

Serie A su Sky

L’emittente Sky trasmetterà solo 3 partite del prossimo campionato di Serie A. Le tre partite ad essere trasmesse da Sky saranno:

Quella prevista per il sabato alle 20:45

Quella della domenica alle 12:30

Quella del lunedì sera alle 20:45

Per i clienti esistenti e quelli nuovi il pacchetto calcio fino al 30 settembre sarà gratis. Per i successivi mesi il costo sarà di 5,00 euro al mese.

Serie A su TIM Vision

Anche Tim entra nel prossimo campionato di Serie A grazie all’accordo siglato con Dazn e Mediaset Infinity. La piattaforma streaming sarà visibile su TimVision a soli 20,00 euro al mese. Il pacchetto prevede tutte le partite di calcio di Lega A, 104 partite di Champions League più 17 in chiaro su Mediaset, tutta l’Europa League e molto altro ancora.

Dopo una serie di offerte vantaggiose da parte di TIM (che sono scadute il 28 luglio) al momento l’abbonamento più conveniente è in promo a 29.90 al mese.

Serie A su Amazon

Amazon non ha presentato alcuna offerta per la gara dei diritti tv della Serie A L’amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, in una dichiarazione resa alla stampa aveva affermato che Amazon aveva intenzione di trasmettere solo poche partite, sulla scia di quanto fatto in precedenza con la Premier League.

Serie A su Mediaset

Anche Mediaset è fuori dai giochi per i diritti tv delle partite del prossimo Campionato di Serie A. L’azienda infatti non trasmetterà le partite della prossima stagione di Serie A.

Dove vedere la Serie A: l’offerta più conveniente

Tre sono le possibilità per seguire il prossimo campionato di Serie A 2021-2022. Di seguito sono elencati i costi dei singoli abbonamenti: