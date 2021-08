C’è grande attesa per la prossima stagione della Champions League 2021-2022, tra i trofei più attesi del calcio internazionale. La competizione calcistica ogni anno incolla ai teleschermi milioni di telespettatori. La fase a gironi della Champions League 2021-2022 inizierà il 14 e il 15 settembre 2021. Sono quattro le squadre italiane che proveranno a conquistare il trofeo: Inter, Milan, Atalanta e Juventus. Ma vediamo dove vedere la Champions League 2021-2022.

Dove vedere la Champions League 2021-202: Sky, Mediaset, Amazon, Dazn, Tim Vision

La Champions League 2021-2022 sarà trasmessa da: Sky, Mediaset, Amazon, Dazn, Tim Vision. Ma andiamo a vedere nel dettaglio come sarà ripartita la programmazione tv.

Champions League su Sky

L’emittente americana Sky trasmetterà sui propri canali o in streaming 121 partite su 137. Saranno trasmesse quindi tutte le partite del martedì e alcune del mercoledì. Il costo per abbonarsi a Sky da ottobre 2021 sarà di soli 5,00 euro al mese. In alternativa all’abbonamento tv c’è l’app streaming di Now Tv, al costo di 14,99 euro al mese.

Champions League su Mediaset Infinity

Anche l’azienda Mediaset grazie a Mediaset Infinity trasmetterà 121 delle 137 partite della Champions League 2021-2022. Gli incontri calcistici potranno però essere visti solo in streaming al corso di 7,99 euro al mese.

Champions League su Canale 5

17 partite di Champions League saranno trasmesse da Mediaset in chiaro su in chiaro Canale 5. Tra i match che saranno trasmessi in chiaro ci sono i migliori incontri del martedì, incluse quelle delle squadre italiane, le Semifinali e anche la Finale.

Champions League su Tim Vision

Tim ha sottoscritto un accordo con Mediaset per trasmettere grazie all’app Infinity+ 104 gare della prossima stagione della Champions League. Il pacchetto comprende anche l’esclusiva insieme a Dazn della Serie A. L’abbonamento a Tim costerà 19,99 euro per dodici mesi. Fino al 31 agosto il corrispettivo verrà offerto dalla stessa emittente

Champions League su Dazn

Dazn purtroppo non trasmetterà la prossima stagione della Champions League 2021-2022. Su Dazn andranno però in onda la prossima competizione calcistica di Europa League e la Conference League.

Champions League su Amazon

Amazon entra per la prima volta nel mondo del calcio con la trasmissione di ben 14 partite in esclusiva della prossima stagione della Champions League. Su Amazon saranno trasmesse le migliori partite del mercoledì sera, comprese quelle con protagoniste le squadre italiane. Gli abbonati potranno assistere in streaming alle gare sulla piattaforma Prime video in HD e anche in 4K. L’abbonamento ha un costo di 36.00 euro all’anno o 3,99 euro al mese. Nel pacchetto, oltre al calcio sono disponibili anche altre proposte, come film, serie tv, libri e molto altro ancora.

Champions League 2022, l’offerta più conveniente

Cinque sono le possibilità per seguire la prossima Champions League. Di seguito sono elencati i costi dei singoli abbonamenti.