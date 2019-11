Torna su Rai3 “Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù” la docu-serie di Simona Ercolani, prodotta da Stand by me in collaborazione con Rai Fiction con una serie di novità. Ecco la data di partenza e le anticipazioni.

Sabato 16 novembre 2019 alle ore 21.45 su Rai3 andrà in onda la nuova edizione di “Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù“, la docu-serie che racconta storie di eccellenza medica del passato e del presente. Una delle novità di questa edizione è l’arrivo di Federica Sciarelli a cui toccherà il compito di dare voce e raccontare le storie di pazienti, ma anche delle loro famiglie e dei professionisti che quotidianamente si impegnano nella ricerca della guarigione.

La Sciarelli racconterà le storie dei protagonisti che per l’occasione ripercorreranno i momenti più importanti del loro viaggio verso la guarigione. La docu-serie porta così nuovamente sul piccolo schermo alcuni casi di alta e media complessità medica dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, una delle struttura d’eccellenza a livello europeo. Ogni puntata raccontare il percorso dei piccoli pazienti: dal ricovero presso la struttura all’inizio della terapia fino al giorno delle dimissioni.

La docu-serie oltre a raccontare le storie dei piccoli pazienti ricoverati presso l’Ospedale Bambino Gesù di Roma, si occupa anche di chi è riuscito a superare la malattia. In questa nuova edizione spazio a storie di pazienti che hanno hanno animato e animano la vita dei reparti di oncologia, cardiologia, neo- natologia, reumatologia, disturbi alimentari, neurologia, nefrologia, terapia intensiva e area rossa del pronto soccorso. Un viaggio che parto dal reparto per coinvolgere lo staff medico, il personale fino alle famiglie dei pazienti le cui vite si intrecciano nelle corsie dell’ospedale.

Particolare attenzione poi sarà rivolta vero le nuove sfide della ricerca e i protocolli di cura. Non solo, in contemporanea con la messa in onda della docu-serie, l’Ospedale Bambino Gesù trasmetterà anche una serie di attività disponibili online sul sito www.ospedalebambinogesu.it dove saranno pubblicati una serie di articoli e approfondimenti dedicati alle singole patologie affrontate durante la puntata. Un modo per informare e condividere. Ricordiamo, inoltre, che tutti i contenuti saranno disponibili anche sui canali social e che sarà possibile commentare il tutto con l’hashtag #Dottoriincorsia.