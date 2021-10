Una nuova soap opera è pronta a sbarcare prossimamente sulle reti del Gruppo Mediaset. L’azienda televisiva ha infatti acquistato al MipCom di Cannes, la fiera internazionale dedicata agli operatori tv, i diritti per la messa in onda della soap opera spagnola Dos Vidas (Due Vite). Sicuramente questa nuova soap diventerà un altro imperdibile appuntamento del pomeriggio di Canale 5. Ma scopriamo insieme di cosa si tratta.

Dos Vidas (Due Vite): quando andrà in onda la nuova soap Mediaset, la trama e il cast

Una storia che racconta la vita, gli amori e i drammi di due donne, nonna e nipote, che vivono in due epoche completamente diverse, una nel 2021 e l’altra negli anni ’50, questa è l’aria che si respirerà nella nuova soap dal titolo Dos Vidas (in italiano Due Vite). La soap in Spagna ha preso il posto di Una Vita (Acacias 38), altra serie di successo che sulla tv italiana è ancora in onda a causa del ritardo nella programmazione.

Ancora ignota la collocazione di Dos Vidas (Due Vite) la nuova soap di Canale 5. Le ipotesi lasciano pensare che la sua messa avrà luogo dall’estate 2022 in vista della fine di Una Vita oppure al posto di Love is in the Air.

Da quante puntate è composta la soap opera

Il Gruppo Mediaset al MipCom di Cannes, la fiera internazionale dedicata agli operatori tv ha acquistato le 255 puntate di Dos Vidas (Due Vite), la soap attualmente sta andando in onda in Spagna su La1, il primo canale spagnolo. In questo momento in Spagna sono arrivati alla puntata numero 175.

La Trama di Dos Vidas (Due Vite)

Julia (Laura Ledesma) è una donna che vive una vita che è stata già pianificata dalla madre e dal futuro marito. Quando è in procinto di sposarsi, scopre un grande segreto di famiglia che la cambierà per sempre. Sull’orlo di un esaurimento nervoso, la ragazza decide di separarsi da loro. Julia scappa e trova rifugio in una piccola cittadina appartata della Sierra di Madrid dove avrà una missione non facile da portare avanti: prendere il controllo del suo destino.

Carmen (Amparo Piñero) è una giovane donna che lascia le comodità della grande città per incontrare suo padre nell’esotica provincia della Guinea spagnola a metà del secolo scorso. Carmen scopre che l’Africa ha un volto molto più duro e selvaggio di quanto avesse mai immaginato prima di quel momento. Si troverà di fronte a un difficile dilemma: attenersi alle regole ingiuste stabilite o seguire quello che suggerisce il proprio cuore…

Carmen e Julia sono nonna e nipote. Due vite, due legami di sangue. Ecco spiegato il titolo della soap opera spagnola, Dos Vidas. Separate da più di mezzo secolo e in due continenti distanti, Carmen e Julia hanno molto di più in comune di quanto possa sembrare e dello stesso legame di parentela. Le due donne lottano per realizzare i propri sogni, non si conformano alle norme imposte dagli altri e troveranno entrambe l’amore… lì dove meno se lo aspettano.

Dos Vidas (Due Vite): il cast

Amparo Piñero

Laura Ledesma

Cristina de Inza

Sebastián Haro

Silvia Acosta

Oliver Ruano

Aída de la Cruz

Iván Mendes

Miguel Brocca

Jon López

Bárbara Oteiza

Iván Lapadula

Mar Vidal

Chema Adeva

Esperanza Guardado

Iago García

Boré Buika

Mario García

Elena Gallardo

Gloria Camila Ortega

Edith Martínez Val

Kenai White

Video trailer: Dos Vidas (Due Vite)